Brand in ehemaligem Obdachlosenheim in Gera

Gera. Im Dachstuhl des Hauses kam es am Montagnachmittag zum Schwelbrand.

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Montagnachmittag (28.11.2022) gegen 15.45 Uhr zu einem Brand in Gera ausgerückt. In einem ehemaligen Obdachlosenheim in der Karl-Matthes-Straße war ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, seien seitens der Feuerwehr unverzüglich Löschmaßnahme im Bereich des Dachstuhles eingeleitet worden. Warum es im Dachstuhl zum Schwelbrand gekommen war, ist noch unklar. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise zur Brandursache nimmt die Polizei unter 0365 / 8234-1465 entegegen.

