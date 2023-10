Brand in Mehrfamilienhaus – Reifensätze und Moutainbike geklaut – Politische Graffiti im Stadtgebiet

Gera. Diese und weitere Meldungen der Polizei für Gera und Umgebung:

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Matthes-Straße ist in Gera eine 74-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte vermutlich angebranntes Essen am Sonntag gegen 23.50 Uhr für den Feuerwehreinsatz gesorgt. Die betroffene Wohnung sei vor Ort schnell ausfindig gemacht worden. Es habe zwar kein offenes Feuer gegeben, jedoch wurde die Bewohnerin durch die Rauchentwicklung verletzt und kam zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus. An der Wohnung entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden.

Reifensätze von Autohausgelände gestohlen

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag haben Unbekannte in Gera vom Gelände eines Autohauses in der Otto-von-Guericke-Straße zwei Reifensätze entwendet. Laut Polizei ergriffen die Diebe anschließend die Flucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegen genommen.

Mountainbike aus Keller entwendet

Ein Mountainbike "YT Capra Base AC29" entwendeten Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tobias-Hoppe-Straße in Gera. Die bisherigen Ermittlungen ergaben demnach, dass sich die Unbekannten zwischen Mittwoch und Freitag gewaltsam Zutritt zum Kellerbereich verschafft hatten, teilte die Polizei mit. Der entstandene Schaden werde auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 (Bezugsnummer: 0256077/2023) zu melden.

Mehrere Graffiti im Stadtgebiet

An insgesamt acht Stellen im Stadtgebiet von Gera haben Unbekannte am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 18 Uhr mehrere Graffiti an Wände, Schaufensterscheiben und Stromkästen gesprüht. Laut Polizei waren Reichsstraße, Museumsplatz, Bahnhofstraße, Sorge, Leipziger Straße, Rudolf-Diener-Straße, Steinweg und Johannesstraße betroffen. Bei den Graffiti handelte es sich um Schriftzüge, die inhaltlich Bezug zu den anstehenden Versammlungslagen am 3. Oktober in Gera nehmen und dem politisch linken Spektrum zuzuordnen seien. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Freitag und Samstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in Kleinsaara. Nachdem sie in das Innere des Hauses gelangt waren, durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck, wie die Polizei mitteilte. Anschließend ergriffen die Einbrecher die Flucht. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. (Bezugsnummer: 0256717/2023).

