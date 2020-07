Brandeinsatz in Karl-Matthes-Straße - Zeugen zu Diebstahl gesucht

Brandeinsatz in Karl-Matthes-Straße

Weil der Brand eines Balkons gemeldet wurde, rückten am Dienstag gegen 06:20 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass aus noch ungeklärter Ursache ein Pflanzkübel brannte, der bereits bei Eintreffen der Polizei durch die Feuerwehr gelöscht wurde.

Der Wohnungsinhaber war zum Brandseitpunkt nicht vor Ort und wurde im Nachgang über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen wurden eingeleitet.

Betrunkener pöbelt in Bahn - Zeugen gesucht

Die Ermittlungen gegen einen 27-jährigen Mann u.a. wegen Beleidigung hat die Geraer Polizei am Sonntag aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann zwischen 07:30 Uhr und 09:55 Uhr mit der Straßenbahnlinie 3.

Hier soll er sich nach Auskunft von Zeugen einer bislang unbekannte Frau genähert haben, so die Polizei. Als diese nicht auf die Annäherungsversuche reagierte, wurde sie von dem Mann bespuckt. Nachdem der Straßenbahnfahrer den Vorfall bemerkte, verwies er den Täter aus der Bahn. Die geschädigte Frau verließ die Bahn ebenfalls in unbekannte Richtung. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen gegen den mit über zwei Promille alkoholisierten Mann eingeleitet und sucht nunmehr die bislang unbekannte Frau. Diese, als auch weitere Zeugen des Geschehens, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Geraer Polizei zu wenden.

Betrunken gestürzt

Ein Zeuge informierte in der Nacht zum Dienstag gegen 03:00 Uhr die Rettungsleitstelle darüber, dass ein vermutlich betrunkener Radfahrer in der Wiesestraße gestürzt sei. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so die Polizei.

Der 18-jährige Radfahrer kam im Bereich der Baustelle, offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung (1,27 Promille), zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht, lehnte jedoch eine ärztliche Versorgung ab.

Die Weiterfahrt wurde für den Radfahrer schließlich untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bargeld aus Imbiss gestohlen - Zeugen gesucht

Während die Mitarbeiterin eines Imbisses Montagabend in der Bachgasse im Außenbereich die Stühle zusammenräumte, nutzte ein bislang unbekannter Dieb den günstigen Moment und gelangte unbeobachtet ins Innere des Imbisses. Anschließend stahl er Bargeld aus der dortigen Kasse und entfernte sich unerkannt, so die Polizei. Die Tatzeit wurde zwischen 17:27 Uhr und 17:30 Uhr eingegrenzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen.

