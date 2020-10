Brauerei wäre Ansprechpartner für Grabpflege in Bad Köstritz

Den Beitrag über die Pflege der historischen Gräber auf dem Köstritzer Friedhof durch die Klasse 7a der Regelschule „Hans Settegast“ hat Leser Robby Peisker aus Wünschendorf mit großer Freude gelesen, wie er schreibt. „Ein Projekt mit viel positiven Aspekten“, meint er. Heimatgeschichte, Achtung der Lebensläufe und Leistungen der Generationen, Aufenthalt in der Natur und anderes mehr würden so vermittelt. Zugleich schlägt er vor, dass die Köstritzer Schwarzbierbrauerei sich am Projekt beteiligen sollte. „Die Gräber der Familie Zersch sind auch in einem bedenklichen schlechten Zustand. Vielleicht denkt die Geschäftsleitung der Brauerei einmal unkompliziert darüber nach“.

Unterstützung noch nicht nachgefragt

Die Köstritzer Schwarzbierbrauerei erklärt in einer Anfrage unserer Redaktion, dass sie eine Vielzahl von Projekten der Hans-Settegast-Regelschule unterstütze. Beispiele seien der Umwelttag, Projektarbeiten oder der alljährlichen Berufsorientierungstag. „Eine Anfrage zum Projekt Gräberpflege liegt uns bisher noch nicht vor“, so Sprecherin Katja Walther. Ökonomierat und Brauereipächter Rudolf Zersch habe besondere Verdienste um die Entwicklung von Bad Köstritz und der Brauerei. „Die Grabpflege der Zersch-Gräber liegt jedoch in erster Linie in Hand der Familie und dessen Nachfahren. Sollte hierbei Unterstützung nachgefragt werden, so steht die Brauerei gemeinsam mit der Stadt Bad Köstritz als Ansprechpartner zur Verfügung“, erklärt die Brauerei.

1875 die Brauerei gepachtet

Das Porträt von Rudolf Zersch in der Familiengrabanlage. Foto: Peter Michaelis

Rudolf Zersch, 1845 in Neuhaldersleben bei Magdeburg geboren, pachtete 1872 als Landwirtschaftsinspektor die reußischen Domänen Köstritz, Dürrenberg und Hartmannsdorf sowie 1875 die Fürstliche Brauerei Köstritz. Letztere wurde unter Leitung des Braumeisters Carl Holomoucky zunächst im Schloss erweitert. Am 21. Dezember 1902 verlängerte Zersch, laut dem Heimat- und Ortsverein Bad Köstritz, mit Fürst Heinrich XXIV. die Pacht bis 1938 und vereinbarte den Neubau einer Braustätte. 1906 legte er den Grundstein. Den ersten Sud im Februar 1908 erlebte er nicht mehr mit. 1907 war er während eines Kuraufenthaltes in Meran in Südtirol gestorben.