Brücke in Weida mit Blaulicht von Feuerwehr freigegeben

Weida Nach Grundsanierung kann der Verkehr wieder über die sanierte Brücke rollen.

Die Auma-Brücke am Bürgerhaus ist nach umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an diesem Freitag in beide Richtungen freigegeben worden. Pünktlich vor den Feiertagen und dem Jahreswechsel, allerdings noch nicht final. Im neuen Jahr werde es noch einmal eine etwa 14-tägige Sperrung für Restarbeiten geben müssen, hieß es aus der Stadtverwaltung Weida. Seit dem Frühjahr wurde unter Vollsperrung an der Brücke gebaut, was mit einigen Belastungen der Weidaer einherging. Als erstes Fahrzeug durfte symbolisch eine Feuerwehr die Brücke passieren.