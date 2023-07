Brücken-Baustelle am Weidaer Bürgerhaus für Fußgänger wieder frei

Weida. Seit Dienstag können Passanten die „Mittelspur“ der Auma-Brücke nutzen.

Aufatmen bei Fußgängern in Weida: Die derzeit in der Sanierung befindliche Auma-Brücke am Weidaer Bürgerhaus ist für Fußgänger wieder passierbar. In den vergangenen zwei Wochen war die Brücke komplett gesperrt worden, die „Umgehung“ über den Schloßmühlenweg und den Osterburgberg war umstritten, da sie wegen der hohen Steigung besonders für mobilitätseingeschränkte Menschen schwierig war. Für Rollstuhlfahrer wurde ein Ruf-Taxi eingerichtet, für das die Stadt die Hälfte der Kosten übernahm.

Mit der Freigabe der „Mittelspur“für Fußgänger (siehe Foto) wurde sogar ein paar Tage eher als geplant der Weg für Passanten wieder frei gemacht. Die Arbeiten an der Brücke würden laut Stadt planmäßig bis Jahresende fortgesetzt. Im Schloßmühlenweg laufen ebenfalls die Arbeiten im Zusammenhang mit der Wiederbelebung des Gewerbealtstandortes. Ende September könnte planmäßig der Schloßmühlenweg wieder frei sein.