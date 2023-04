Brückenbau am Weidaer Bürgerhaus läuft.

Weida. Gleich zu Beginn der Baustelle gab es Verzögerungen wegen der zwischenzeitlichen Vollsperrung unterm Oschütztalviadukt.

Die Instandsetzung der Auma-Brücke am Weidaer Bürgerhaus war lange geplant und kam kurz nach dem Start wegen der zwischenzeitlichen Vollsperrung der Bahnhofstraße unterm Oschütztalviadukt gleich wieder zum Erliegen. Inzwischen laufen die Arbeiten der Baufirma Hundhausen.

Nachdem auf einer Seite der Brücke die Fahrbahn geöffnet wurde, erfolgte in Abstimmung mit den Versorgungsträgern deren Erneuerung, sagt Doreen Draht von der Stadtverwaltung Weida. Man liege im Plan, sei bislang von Überraschungen verschont geblieben, sagt sie. Kommende Woche will die Baufirma einen aktualisierten Zeitplan vorlegen. Dann könne man sagen, inwieweit die anfängliche Verzögerung Einfluss auf das Ziel hat, noch in diesem Jahr mit den Arbeiten fertig zu werden.