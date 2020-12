Sie haben nicht nur den Vorteil, ihre Lokale am Geraer Markt zu haben. Sie sehen darin auch Verantwortung für die Geraer. So formuliert Gastwirt Hans-Jürgen Seese die Motivation, in der Adventszeit Verkaufsbuden vor die Gaststättentüren zu stellen und dem Ort etwas von der Weihnachtsstimmung zu geben, die er sonst um diese Zeit versprüht.

Stadt bietet Gebührenfreiheit

Wer genau die Idee dafür hatte? „Beide Seiten. Die Stadt und wir“, sagt Kevin Schulz vom Café Kanitz. Vor 14 Tagen bei einem Händlerstammtisch sei das Angebot für diese besonderen Marktstände von der Stadt offeriert worden, ohne dafür eine Sondernutzungsgebühr zahlen zu müssen. Das soll vom 1. bis 28. Dezember gelten. „Um die Marktbuden haben wir uns selber gekümmert“, sagt Schulz. 900 Euro hat Ingo Nicklaus, der Inhaber von Österreich am Markt, für die Miete der beiden Häuschen und den Aufbau bezahlt, der am Dienstag schon daraus verkaufte. „Ein bisschen was brauchen die Leute“, meint er.

In einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister, der Kulturamtsleiterin und dem Marktmeister, so erzählt Schulz, habe man sich herangetastet, was überhaupt möglich sein kann. Auflagen gibt es viele. „Zehn Punkte hat die Hygiene aufgelistet, gefühlt ähnlich viele das Ordnungsamt“, sagt Schulz. „Als dann die Maskenpflicht im Freien neu dazu kam, habe ich überlegt, ob ich es überhaupt mache. Doch wir haben ein gutes Feedback von unseren Kunden“, erzählt er. Angelehnt an die Öffnungszeiten des Wochenmarktes sollen die Stände Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet haben.

„Wir unterbreiten ein Teil-Imbiss-Angebot außer Haus“, beschreibt Hans-Jürgen Seese, was er vorhat. „Als ich am Sonnabendnachmittag sah, wie viele Familien mit ihren Kindern auf dem Markt bei den Märchenfiguren waren, hat mir das Hoffnung gemacht“. Mittwoch soll die Lok ihren Platz auf den Markt bekommen. Das Rosterbrot verkauft er schon aus dem Hänger.

Speisen müssen verpackt werden

Alles muss verpackt sein. Die Getränke bekommen deshalb einen Deckel. Verzehrt werden darf das Gekaufte nicht am sonst üblichen Stehtisch. Einen Euro Materialaufwand rechnen die Gastronomen im Schnitt pro verkaufter Speise. Aufgeschlagen werde der aber nicht.

Liköre aus Eigenproduktion, selbst gebackene Plätzchen, fertige Präsente und Handgemachtes wie zum Beispiel Karten will Kevin Schulz ab Freitag vorm Kanitz verkaufen. Drei Geraern, die im Nebenerwerb handwerklich arbeiten, will er damit einen Absatz bieten und ist offen für weitere selbst gemachte Geschenkideen für das kleine Hüttensortiment.

Um die Ecke, vorm Standesamt, will Bäckermeister Daniel Oeser, Mitinhaber vom Unverpacktladen am Markt, „versuchen, eine bisschen Flair zu schaffen“. Gleichzeitig möchte er so seinen Stollenverkauf ankurbeln. Denn vor der Backstube in der Altenburger Straße ist eine Baustelle.

Auch in der Schloßstraße nutzt Ronny Grosser vom Bierhaus die neue Großzügigkeit der Stadt und hat den roten Pavillon gegen eine Glühweinhütte ersetzt, die er nun nicht mehr jeden Tag auf- und abbauen muss.