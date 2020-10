Bühnenjubiläum in Gera und Foyerkonzert

Gera. Theatertipps am Wochenende für Gera: Im Puppentheater ist am Sonntag „Rapunzel“ die Hauptperson.

Am Freitag, um 19.30 Uhr, hat im Großen Haus Gera das Schauspiel „Vater“ von Florian Zeller Premiere. Weitere Vorstellungen dort folgen am Samstag, um 19.30 und am Sonntag, um 18 Uhr. Alle drei Termine sind bereits ausverkauft.

Zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum wird Peter Prautsch in der Hauptrolle zu erleben sein. Das Stück über Altersdemenz nimmt den Zuschauer mit auf die Reise in Andrés Welt. Aus der Perspektive des Demenzkranken erzählt, bekommt das Publikum Andrés zeitliche und räumliche Orientierungslosigkeit zu spüren.

Zum 278. Foyerkonzert am Sonntag, um 11 Uhr, im Konzertsaal des Geraer Theaters treten die Musikerinnen und Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen mit einem reizvollen, selbst konzipierten Programm auf. Sie spielen unter anderen Werke für Streichinstrumente und Schlagwerk von Johannes Brahms, Gene Koshinski, Anders Koppel und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Im Puppentheater Gera spielt Marcella von Jan am Sonntag, um 16 Uhr, das Märchen „Rapunzel“ mit kleinen Marionetten. Die alte Zauberin, Frau Gotel, besucht Rapunzel täglich und steigt an Rapunzels Zopf in den Turm, der keine Tür hat. Eines Tages klettert jedoch ein Prinz hinauf. Rapunzels Gesang lockte ihn an. Sie verlieben sich und beschließen, zu fliehen. Die Hexe verhindert die Flucht. Sie schneidet den Zopf ab. Der Prinz stürzt ab und verliert sein Augenlicht. Rapunzel wird in eine Wüste verbannt. Dort finden sie sich wieder und es geschieht ein Wunder

Vier Vorstellungen entfallen

Aus betriebsinternen Gründen entfallen die Vorstellungen „Pudels Kern …“ am Freitag und Samstag jeweils 19.30 Uhr im Puppentheater sowie „In der Strafkolonie“ am Samstag, 19.30 Uhr und am Sonntag, 18 Uhr in der Bühne am Park.

Karten in der Theaterkasse unter Telefon 0365/8 27 91 05 oder online unter www.theater-altenburg-gera.de Wegen der Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.