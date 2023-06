Gera. Ab 1. Juli Auftritt unter Bürgerschaft Für Gera

Die Fraktionen Bürgerschaft Gera und Für Gera fusionieren zum 1. Juli dieses Jahres und werden künftig unter dem Namen Bürgerschaft Für Gera auftreten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Damit werde die erfolgreiche Zusammenarbeit der Ausschussgemeinschaft beider Fraktionen nach vier Jahren einerseits beendet aber andererseits die Chance genutzt, in einer starken Fraktion, bestehend aus nunmehr fünf Mitgliedern, im Stadtrat vertreten zu sein. Es habe sich in gezeigt, dass die Interessenslage aufgrund gemeinsamer politischer Ziele der beiden Fraktionen fast deckungsgleich ist und sich ein Konzentrieren der Kräfte in der bürgerlichen Mitte der Gesellschaft als sinnvoll herausgestellt. Dies geschehe, um aktiv in der Kommunalpolitik von Gera mit gestalten zu können. Die Stadtverwaltung sei informiert. Die Mitglieder der Fraktion werden die sich daraus ergebenden Sitze in den Ausschüssen und Gremien fachkompetent besetzen.

„Gemeinsam sind wir nach wie vor Ansprechpartner für die Bürger von Gera und werden deren Interessen im Stadtrat mit gewohnter Sachlichkeit vertreten. Unsere gemeinsame Zielrichtung im Stadtrat ist, eine möglichst breite bürgerliche Mitte abzubilden“, betonen der Fraktionsvorsitzende Ulrich Porst und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sandra Raatz.