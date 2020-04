Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Büro mit Baby: Der Plan geht nicht auf

Es sollte Milchreis geben. Für mich mit Zucker und Zimt, für den Knirps mit Apfelmus. Doch alles wurde anders an diesem Tag. Zumindest anders als mein Plan es vorgesehen hatte.

Ok, einen Plan haben und ein kleines Kind, das passt oft nicht zusammen. Zumindest für diesen Tag stimmte das. Der ging nämlich schon gut los, weil ich noch bevor der Hosenmatz lautstark zum Frühstücksboykott ansetzte, einen Anruf bekam. Ich hatte in einem Beitrag einen Fehler gemacht. Verstimmt startete ich den Rechner, um wenigstens online alles wieder gerade zu biegen. Der Knirps fegte unterdessen den Teller vom Tisch. Obst und Brot kullerten über den Boden. Meinem Schimpfen folgte ein langes „Naiiiiin!“, dazu versuchte er ganz ernst zu gucken und schaukelte sein Köpfchen hin und her. Was soll man da machen? Da ist einem plötzlich wieder zum Lachen.

Später hatte ich Mühe, das Söhnchen von einem ausgedehnten Mittagsschlaf zu überzeugen. Erst nach ausgiebigem Bausteintürmchenbauen, etlichen durchblätterten Bilderbüchern und mehreren Erklärungsrunden an unserer Familienfotowand fing der Kleine endlich an zu gähnen. Also schnell den Milchreis auf den Herd und nebenbei weiterschreiben… Jaja, eigentlich weiß ich, dass das nur anbrennen konnte. Doch die Zeit sitzt mir jetzt irgendwie immer im Nacken. Nerven wie Drahtseile will ich haben. Doch wo bitte bekommt man die jetzt her, wenn alles zu hat?