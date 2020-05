Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buga-Förderverein sucht wieder grüne Oasen in Gera

Auch in diesem Jahr geht der Buga-Förderverein wieder auf die Suche nach den schönsten grünen Oasen in unmittelbarer Wohnnähe. „Gerade in einer Zeit, wo viel Fleiß in die häusliche grüne Behaglichkeit gesteckt wird, sind viele kleine Wohlfühlareale entstanden“, heißt es im Aufruf. Ob Balkon, Fassade oder Vorgärten, man wolle den Bewohnern der Stadt zeigen, dass es in Gera blüht und grünt.

Bürger, Vereine, Institutionen, Vermieter oder Gewerbetreibenden aller Orts- und Stadtteile können sich beteiligen. In den Monaten Juni, Juli und August möchte der Buga-Förderverein jeweils drei Sieger aus den Kategorien Mieter, Eigentümer und Gewerbe ermitteln. Für besondere Initiativen vergibt die Jury zusätzliche Preise.

Die Gewinner erhalten eine Urkunde und kleine Preise, gestiftet von Fiedlers Garten- und Hobbyland und dem Tropenzentrum Biele. Mit einer Dankeschön-Veranstaltung für alle Monatssieger des Jahres würdigt der Buga-Förderverein das Engagement der Teilnehmer. Unterstützt wird der Verein von den Wohnungsgesellschaften TAG Gera, GWB „Elstertal“, WBG „Aufbau“, WBG „Union“ und WG „Neuer WEG“. Es muss also nicht der schöne Garten vor dem eigenen Häuschen sein. Ein liebevoll gestalteter Balkon, der Nachbarn und Passanten ebenso erfreut, wie die Besitzer selbst, gehört genauso dazu.

Vorschläge, aber auch Bewerbungen mit dem eigenen grünen Kleinod bitte an den Buga-Förderverein, Telefon: 0365-8304010 oder Email: info@buga2007.de