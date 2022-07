Bund gibt SmartCity-Strategie für Gera frei

Digitales Stadtleitsystem über QR-Code zugänglich. Der QR Code befindet sich am Rathaus Kornmarkt und an der Mauer der Ratskeller-Terrasse auf dem Markt.

Gera. Nachbesserungsbedarf auf Maßnahmenebene notwendig um Mittelabrufe zu starten

Gera ist seit Juli 2019 Smart-City-Modellstadt und wird vom Bund für eine digitale Modernisierung mit rund 7,5 Millionen Euro gefördert. Ende 2021 wurde vom Geraer Stadtrat die entsprechende Gesamtstrategie beschlossen.

Die zuständige Prüfstelle des Bundes habe nun das rund 130 Seiten starke Strategiedokument der Stadt geprüft, heißt es aus der Stadtverwaltung in einer entsprechenden Mitteilung. Dabei wurde konstatiert, dass die Geraer Strategie in Übereinstimmung mit der SmartCity-Charta steht und auch der Prozess der Strategieerstellung den Anforderungen des Fördermittelgebers gerecht wurde. Die Strategie gilt damit als freigegeben.

Anforderungen Anfang 2022 konkretisiert

Bei der Ausgestaltung der konkreten Maßnahmen existiert allerdings Nachbesserungsbedarf. Einige Maßnahmen sind aus Sicht des Fördermittelgebers aktuell nicht förderwürdig, andere bedürfen noch einer Konkretisierung, bevor eine finale Evaluation vorgenommen werden kann oder benötigen einen konkreteren stadtentwicklungspolitischen Bezug.

Die Anforderungen an die einzelnen Maßnahmen wurden Anfang 2022 konkretisiert und waren den SMARTCities der ersten Runde, wozu die Stadt Gera gehört, im Rahmen des Strategieerstellungsprozesses in dieser Form nicht bekannt. So sind auch andere Modellkommunen der ersten SmartCity-Förder-staffel davon betroffen.

Anfang 2022 erfolgte zudem ein Zuständigkeitswechsel für das Förderprogramm vom Bundesministerium des Innern und für Heimat hin zum Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Auch eine seit Beginn 2022 existierende offizielle Beratungsstelle für den Strategieerstellungsprozess, stand Gera als SMARTCity der ersten Runde nicht zur Verfügung.

ZügigeNachschärfung

Die vordringlichste Aufgabe der kommenden Wochen sei nun, so die Verwaltung, im Miteinander die notwendigen Nachschärfungen an den Maßnahmen vorzunehmen, um möglichst zeitnah mit den Mittelabrufen beginnen zu können.

Alle Informationen rund um das Projekt SMARTCity Gera sind zu finden unter: www.unser.gera.de/projekte/smartcity. Dort erfahren Interessierte, was bereits im Rahmen des Projektes umgesetzt wurde. Darüber hinaus sind dort auch die Termine für die deutschlandweit einmaligen SMARTCity Stadtrundgänge aufgeführt.