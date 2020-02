Bundesmittel für altes Geraer Kaufhaus

Der Geraer Stadtrat muss sich am Donnerstag zum Horten-Kaufhaus positionieren. Damit verbunden sein soll ein Impuls für die Wiederbelebung der Geraer Innenstadt.

Öffentliche Einrichtungen sollen Fußgänger auf die Sorge bringen

Konkret geht es darum, einer Bewerbung für das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ zuzustimmen. Von dort könnten Fördermittel für die unrentierlichen Kosten der Sanierung fließen. Geplant sei, öffentliche Einrichtungen – die laut Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) „Lauffrequenzen auf die obere Sorge bringen“ – und im Erdgeschoss „ergänzende Gewerbebereiche“ anzusiedeln. Vor Jahren war dafür die Bibliothek im Gespräch. Das Kaufhaus im Areal zwischen Sorge und Rudolf-Diener-Straße sowie Leipziger Straße und Humboldtstraße soll von Oktober 2020 bis Dezember 2023 entwickelt werden So steht es in den Unterlagen, die dem Stadtrat vorliegen. Inzwischen spricht der Geraer Eigentümer vom „Tietz-Quartier“. „Den Namen habe ich von meinem beauftragten Architekten übernommen“, erklärt Falk Bräuner.

Der deutsch-jüdische Kaufmann Oskar Tietz hatte 1882, mit Unterstützung und dem Kapital seines Onkels Herrman Tietz auf der Sorge den Grundstein für den Warenhaus-Konzern gelegt. 1903/04 wurde das Warenhaus im Jugendstil errichtet. 1911/12 erhielt es durch Erweiterung seine heutige Form. Der Konzern firmierte ab den 1930er-Jahren unter „Hertie“. Nach dem Krieg befand sich hier das Konsument-Warenhaus, bevor nach 1990 daraus das Horten-Kaufhaus wurde.

Landesentwicklungsgesellschaft als künftiger Eigentümer geplant

Die Projektentwicklung verantwortet Falk Bräuner mit der FAB Akquis III GmbH. Ziel sei es, dass die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH nach Sanierung und Vermietung Teileigentum am Kaufhaus erwirbt. So könnten die Flächen langfristig an die Stadt Gera und die Duale Hochschule Gera-Eisenach vermietet werden. Die Idee sei, dass die LEG als Mitinvestor an die Stelle des heutigen Eigentümers tritt und so künftig kein privater Investor als Vermieter agiert.

Die Bewerbungsfrist für die Fördermittel des Bundes endete am 21. Januar 2020. „Wir haben fristwahrend einen unvollständigen Antrag abgegeben“, sagt der Oberbürgermeister. Zunächst sei in der Stadtverwaltung geprüft worden, ob das Vorhaben nicht im Widerspruch zum Einzelhandelskonzept und dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept stehe und ob es baulich zu realisieren sei. Offen seien laut Vonarb noch die Absichtserklärung des Stadtrates und die Stellungnahme des Thüringer Infrastrukturministeriums. Über die finanzielle Beteiligung der Stadt Gera müsse mit den nächsten Haushalten entschieden werden, so der Oberbürgermeister. Außerdem sei er im Kontakt mit dem Infrastrukturministerium zu Denkmalschutzmitteln. Das Kaufhaus steht auf der Denkmalliste des Freistaates.

Bürgerstiftung Gera soll im Frühjahr kommen

Die von Julian Vonarb schon im Wahlkampf 2018 angekündigte Bürgerstiftung, die Eigenmittel bei der städtebaulichen Entwicklung der Innenstadt liefern will, soll nun im Frühjahr kommen. „Aber nicht für spezielle Objekte“, schränkt der Rathauschef ein.