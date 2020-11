Bundeszentrale in Gera ist gleichberechtigt mit Berlin und Bonn

Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, stellte dem Hauptausschuss des Geraer Stadtrates am Montag das Konzept des Geraer Standortes vor, dessen Aufbau in diesem Sommer angekündigt worden war. Mittlerweile sei das per Erlass des Bundesinnenministeriums verfügt. 40 neue Arbeitsplätze sind geplant.

„Gera wird kein nachgeordneter Standort. Er ist gleichwertig wie Bonn und Berlin. An allen drei Standorten sind wir mit bundesweiten Themen unterwegs“, erklärte er. Dabei sollen drei neue Fachbereiche in Gera entstehen. Zwei davon würden sozialräumlich ansetzen, so Krüger.

Drei neue Fachbereiche in Gera

So soll die Beschäftigung mit Transformationsregionen, zu denen Ostthüringen gehört, die „politische Bildung als Reflexion der eigenen Erfahrungen und Erwartungen“ entwickeln und werde zweitens das Verhältnis von „Veränderungsregionen und den normativen Grundsätzen des Grundgesetzes“ ausgelotet. Dabei stehe im Zentrum, das Wie der Auseinandersetzungen in Veranstaltungen und Diskursen zu qualifizieren. Als dritter Fachbereich soll in Gera für die gesamte Zentrale der eigene Auftritt in den Social-Media-Kanälen koordiniert werden. „Auch damit werden wir hochattraktive Arbeitsplätze schaffen“, meinte der Präsident. Hinzu komme ein Medienzentrum.

Etwa 80 Prozent neue Mitarbeiter

Insgesamt 40 Arbeitsplätze sollen in Gera entstehen, wobei er auf Nachfrage von Grünen-Fraktionschef Nils Fröhlich sagte, dass „bestimmt 80 Prozent mit neuem Personal“ besetzt werden. Dazu solle es eine öffentliche Ausschreibung geben. Daneben sei es für den Wissenstransfer und die Verwaltung wichtig, auf Routinen zurückzugreifen. Erste Kollegen würden sich für Gera interessieren.

Standort ist noch nicht festgelegt

Wo die Bundesbehörde ansässig wird, nannte Thomas Krüger noch nicht. Er sei selbst „sehr gespannt, wo wir ankommen werden“. Die Standortsuche habe die regionale Niederlassung der Bundesanstalt für Immobilien übernommen, die dem Bundesfinanzministerium untergeordnet sei. 1500 Quadratmeter Bürofläche mit einem Medienzentrum, das er „wie einen großen Buchladen mit Veranstaltungsbereich“ beschrieb, würden benötigt. Möglichst zentral. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) sagte. „Was in der Verantwortung der Stadt liegt, haben wir im Sommer erledigt“. Die Rudolf-Diener-Straße 4, eine Immobilie im Eigentum der Stadt, hatte Gera offeriert.

„Wir sind sehr froh über die Gastfreundschaft und die Gesprächsbereitschaft“, sagte Krüger, der bislang mit nahezu allen potenziellen Partner Gespräche geführt habe. „Noch nicht gesprochen haben wir mit der Geraer Außenstelle der Landesmedienanstalt. Das sei geplant. „Man kann heute nicht mehr politische Bildung ohne Medienbildung betreiben oder umgekehrt“, ist der Präsident überzeugt.

Wie man auf Gera gekommen sei, interessierte die stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Bettina Etzrodt. „Das ist eine Entscheidung des Bundesinnenministeriums vor dem Hintergrund des Strukturstärkungsgesetzes angesichts des Kohleausstieges“, antwortete Krüger. „Der Treiber war Volkmar Vogel, der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium“, erinnerte der OB an die Rolle des CDU-Bundestagsabgeordneten.

Aufbaustab ab Januar 2021 in Gera

„Wir legen ab Januar los“, antwortete Thomas Krüger auf die Frage von Ulrich Porst, Fraktionschef der Bürgerschaft, wann die Bundeszentrale in Gera startet. „Erst kommt ein Aufbaustab, dann starten wir die Personalgewinnung.“ Unabhängig davon seien Kooperationen auf den Weg gebracht. „Wir zeigen uns in der Stadt.“

Gera bekommt neue Nebenstelle der Bundeszentrale für politische Bildung

Ideen für einen Geraer Demokratiecampus

Gera behält den Zugang zu Stasi-Akten