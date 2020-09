Bunsenbrenner löst Brand aus - Brüllender Störenfried in Gewahrsam - Rosa-Schmiererei

Bunsenbrenner löst Brand aus

Mehrere Zeugen meldeten Mittwochvormittag gegen 10 Uhr der Rettungsleitstelle, dass sie aufgrund von starken Brandgeruch und umherfliegender Asche einen Brand im Bereich der Plauenschen Straße in Gera vermuteten. Unverzüglich rückten Feuerwehr und Polizei aus. Es stellte sich heraus, dass ein Anwohner der Tränitzer Straße mit einem Bunsenbrenner Unkraut vernichtete, wobei das Feuer auf eine Hecke übergriff. Unverzüglich löschte der Anwohner das Feuer. Auch die Feuerwehr kam zum Einsatz. Personen wurde zum Glück nicht verletzt.

Auf Markt umhergebrüllt und in Gewahrsam gelandet

Weil ein Mann am Dienstagabend gegen 19 Uhr lautstark auf dem Geraer Markt umher schrie und dabei Gäste der umliegenden Gaststätten belästigte bzw. diese direkt anbrüllte, wurde die Geraer Polizei um Hilfe gebeten. Zuvor forderten mehrere Gaststättenbetreiber den Mann auf, die Örtlichkeit zu verlassen - dies ignorierte der Herr jedoch.

Auch dem polizeilich ausgesprochenen Platzverweis kam der 45-Jährige nicht nach. Da sich der mit 2,9 Promille alkoholisierte Mann nicht beruhigte und seiner Wut weiterhin freien Lauf ließ, wurde er schließlich in Unterbindungsgewahrsam genommen. Dort konnte er seinen Rausch ausschlafen und am nächsten Morgen nach Hause gehen.

Einkaufszentrum rosa beschmiert

Mit rosafarbener Sprühfarbe beschmierten unbekannte Täte die Fassade eines Einkaufszentrums in der Geraer Breitscheidstraße. Die Tatzeit kann auf den 8 bis 9. September eingegrenzt werden. Die Geraer Polizei ermittelt. Zeugenhinweise: Tel. 0365 / 829-0.

Hauswand beschmiert

In der Zeit vom 4. bis 6. September beschmierten unbekannte Täter die Fassade eines Hauses in der Geraer Handwerkerstraße. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen: Tel. 0365/ 829-0.

In Keller eingebrochen

Am Montag zwischen 14 und 18 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in den Keller eines Wohnhauses in der Reichenbacher Straße in Greiz ein. Dort entwendeten sie von einem abgestellten Fahrrad den Sattel, beide Reifen sowie die zwei Schutzbleche. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

