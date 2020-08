Bunt und illegal: Häufen sich Graffiti in Gera?

Am 3. August war die Stützwand in Gera-Röppisch fertig, am 6. August ereits „verziert“.

„Die neue Stützmauer an der B92 im Bereich Röppisch ist fertig.“ Es war sicher gut gemeint, als Stadtratsmitglied Ralf Kirchner (Für Gera) am 5. August ein Foto im Internet veröffentlichte und mit einigen Augenzwinkern seinem Wunsch Ausdruck verlieh, die am 3. August fertiggestellte Mauer möge recht lange „jungfräulich“, also von den „Graffitikünstlern der Region“ verschont bleiben. Ob man sie damit nicht erst auf Ideen bringt? „Die Pappnasen hätten das sicher auch so mitbekommen“, so Kirchner auf eine Nachfrage unter seinem Beitrag. Es dauerte nicht mal zwei Tage.