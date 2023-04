Bunter Start in die Freiluftsaison in Geras größtem Park

Gera. Das Geraer Hofwiesenparkfest wird am langen Wochenende gefeiert. Eingebettet steigt am Samstag auch unser Leserfest.

Mit dem Hofwiesenparkfest startet Gera am langen Wochenende vom 29. April bis 1. Mai in die Park- und Freiluftsaison. Offiziell eröffnet wird die mittlerweile 14. Ausgabe des Festes am Sonnabend um 14 Uhr auf der großen Bühne im Hofwiesenpark.

Im Rahmen des beliebten Festes findet am ersten Tag auch das Klub-Leserfest unserer Zeitung statt. Das bunte Leserfestprogramm startet um 14.15 Uhr. Zu erleben ist eine Roland-Kaiser-Tribute-Show und ab 15 Uhr ein Auftritt von Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth vom Kabarett Fettnäppchen Es folgt ab 15.30 Uhr ein Konzert der Saaraer Schalmeien, ab 16.30 Uhr ein Auftritt von Elvis & The Boogiemans, ab 17 Uhr die Gruppe „StrandGut“ und ab 18 Uhr Sängerin Katharina Herz. In einer Pause schaut gegen 17.30 Uhr auch der Geraer Influencer Dr. Emkus für ein kurzes Interview vorbei.

Abonnenten der OTZ, TLZ und TA können sich vorab mit ihrer Abo-Nummer im Internet anmelden und erhalten kostenlos Eintritt zum Leserfest und – für diesen Tag – zum Hofwiesenparkfest, solange der Vorrat reicht. Natürlich können auch alle Besucher, die den regulären Eintritt fürs Hofwiesenparkfest gezahlt haben, das Leserfest dieser Zeitung besuchen. Neben dem Bühnenprogramm ist das Infomobil unserer Zeitung vor Ort, an dem auch Redakteure des Lokalteils für Fragen und Anregungen bereitstehen. Für Kinder gibt es Glitzertattoos, Kinderschminken und mehr.

Anmeldung für Abonnenten: www.otz.de/hofwiesen.

Lichternacht, Hexenfeuer und buntes Programm im ganzen Park

Zurück zum eigentlichen Hofwiesenparkfest: Die Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 24 Uhr und Montag von 11 bis 18 Uhr. Gäste können sich auf ein buntes Programm für die ganze Familie freuen.

Zu den Höhepunkten gehört wieder die Lichternacht am Samstagabend. Um 19 Uhr wird gemeinsam mit der Lichterfee die Lichternacht auf der Sparkassenbühne eröffnet. Der Lampionumzug um 20 Uhr führt vom Spieloval durchs Festgelände bis zum Textima-Steg. Tausende Kerzen und Windlichter entlang der Wege, Leuchtfiguren auf den Wiesen, das Lichterschwimmen und das Ballonglühen sollen alle kleinen und großen Besucher begeistern. Den passenden Soundtrack dazu liefert El Panico und das Katastrophenorchester.

Am Sonntag beginnt um 20.45 Uhr der Umzug zur Walpurgisnacht mit den Hexen vom Volk von Caraslan und den Trommlern der Bateristas del Sol zum Hexenfeuer in der Nähe des Skateparks. „Freaks and Fire“ zelebrieren dort ab 21 Uhr eine Feuershow und entzünden das große Hexenfeuer.

Darüber hinaus bietet das Fest im gesamten Areal viele Aktionen und Unterhaltung. Im Spieloval können sich die Kinder auf ein Mitmach-Programm freuen, unter anderem mit dem „Luginsland“ Geschichten- und Piratenzelt, Thomy’s Waldwerkstatt und Clown Lulu. Auf dem Stadionvorplatz präsentieren sich Bundeswehr, Feuerwehr und THW. Am 1. Mai gibt es dort eine DDR-Motorsportausstellung.

An der Untermhäuser Brücke gibt es am Samstag und Sonntag ein Interkulturelles Fest der Kulturen. Wissenswertes und Anekdoten aus der Geraer Stadtgeschichte erzählen die Vertreter vom Gästeführerverein bei Rundgängen durch den Park. Diese starten am Samstag und Sonntag am Kunstpavillon in der Nähe der Prinzenhäuser.

Das komplette Programm ist auch online zu finden auf www.hofwiesenparkfest.gera.de. In der Gera-Information liegen auch Flyer mit dem Programm aus.

Eintrittspreise: Samstag und Sonntag 5 Euro, Montag 4 Euro; Drei-Tages-Bändchen 10 Euro. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr haben freien Eintritt.

Sommerbiathlon, Körbewerfen und Inlineskaten: Der Geraer Sport präsentiert sich

Zum Hofwiesenparkfest ist auch der Geraer Sport vertreten. Am Samstag wird von 14 bis 20 Uhr wieder eine Sportarena aufgebaut.

Neben Beachvolleyball und Minimarathon richtet der Stadtsportbund Gera die Abschlussveranstaltung zum Projekt „Bewegte Kinder“ aus. Alle am Projekt teilgenommenen Drittklässler der Stadt Gera haben die Möglichkeit, an Sport-Ständen noch einmal auf Punktejagd zu gehen und die Besten zu ermitteln.

Besucher der Sportarena können sich beim Eastern Province Rugby Club im Rugby ausprobieren oder beim Rollschnelllaufverein Blau-Weiß Gera Inlineskaten. Es gibt Rollschuhfahren auf der Zaubermatte und einen Gleichgewichtsparcours. Der TSV 1886 Gera-Leumnitz baut einen Dribbling Parcours und die Slackline auf. Auch ein Großschachfeld, Laserschießen, Bogenschießen und Sommerbiathlon mit der Privilegierten Schützengesellschaft Gera wird angekündigt. Der 1. Basketballverein Gera 66 lädt zum Körbewerfen ein, die Great Gera Skates zum Skateboard fahren. Der Modellflugverein Gera-Eisenberg kündigt eine Flugshow an. Gleich nach der Eröffnung um 14 Uhr beginnt ein Beachvolleyballturnier für Freizeitsportler. Interessierte können sich per E-Mail an sportfoerderung@gera.de noch dafür anmelden.

Mit der Straßenbahn zum Fest: Historische Bahnen verstärken den Takt

Zum Hofwiesenparkfest kündigt der GVB zwischen Lusan und Untermhaus sowie Zwötzen und Untermhaus zusätzliche Fahrten an. Am Samstag, 29. April, fährt die Linie 5 (Lusan/Brüte – Untermhaus) zwischen 13 und 19 Uhr alle 15 Minuten und bis 21 Uhr alle 30 Minuten. Am Sonntag, 30. April, fahren die Bahnen der Linie 5 zwischen 13 und 21.30 Uhr alle 30 Minuten. Darüber hinaus kommen auf der Linie 1 historische Straßenbahnen zum Einsatz, die zwischen 13 und 16 Uhr die Linie 1 zu einem 15-Minuten-Takt verstärken. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Fahrzeuge nicht barrierefrei sind. Auch am Montag, 1. Mai, wird die Linie 1 zwischen 13 und 16 Uhr zu einem 15-Minuten-Takt verstärkt. Alle Fahrten könnten mit normalen Tickets genutzt werden.

Technik-Interessiere können eigene Sensoren bauen: Smart-City-Workshop zum Fest

Am Samstag, 29. April, bietet sich für Technik-Interessierte ab 12 Uhr die Möglichkeit, im Zuge eines Smart-City-Workshops Umweltsensoren herzustellen.

Die Teilnehmenden erhalten spezielle Bausätze, mit denen unter Anleitung eigene Sensoren gebastelt werden können. Mit diesen werden Feinstaub, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Pollenaufkommen gemessen und miteinander vernetzt. Die Sensoren können anschließend relevante Daten für Gera sammeln.

Rico Trost, Leiter des Amtes für Zentrale Steuerung, freut sich auf dieses Event, welches auch im vergangenen Jahr zahlreiche Interessierte anzog: „Der Workshop bietet den Teilnehmenden Smart City zum Anfassen. Außerdem soll im direkten, ganz praktischen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern deutlich werden, wie man dank intelligenter Technologien eine Stadt zukunftsfähig gestalten kann.“

Sensoren würden für das Projekt eine große Rolle spielen und bereits vielfältig verwendet. Die von der Stadt über Sensoren erhobenen und gesammelten Daten sind im Geraer Smart-City-Cockpit unter cockpit.gera.de/ einsehbar.