Bunter Stilmix und bunt gemischtes Publikum zum Abschluss der Kulturtage Gera

Gelungener Ausklang der Kulturtage Gera

Viele Menschen aus Gera und Umgebung genossen am Freitag und Samstag die Abschlusskonzerte der Kulturtage Gera auf dem Festplatz vorm Geraer Haus der Kultur. Das wohl am besten besuchte Konzert am Wochenende war das der Band "Von wegen Lisbeth", die mit deutschsprachigem Elektro-Indie-Pop begeisterten.

Foto: Marcel Hilbert