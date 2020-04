Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Buslinien umfahren Baustelle in Gera ab 14. April

Ab dem 14. April beginnen die Bauarbeiten im letzten Bauabschnitt der Plauenschen Straße zwischen Pfortener Straße und Tangente. Daher müssen die Buslinien 12 und 25 der GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH in diesem Bereich umgeleitet werden. Die Haltestelle Richard-Wagner-Straße kann von beiden Linien nicht bedient werden. Als Ersatz kann die Haltestelle Am Kalkberg der Linie 12 genutzt werden. Die Haltestelle Meuselwitzer Straße der Linie 25 wird in beiden Richtungen an die Kreuzung Plauensche Straße/Pfortener Straße verlegt. Die Busse in Richtung Zwötzen verkehren über Pfortener Straße und Braustraße. In der Gegenrichtung wird die Linie 25 über die Richard-Wagner-Straße, Robert-Blum-Straße und Pfortener Straße geführt. Die Haltestelle Ochsenbrücke in Richtung Zentrum wird nicht angefahren. Ein Ersatzhalt wird in der Richard-Wagner-Straße an der Kreuzung zur Braustraße eingerichtet. Die Abfahrtszeiten der Linien 12 und 25 ändern sich nicht.

Die Baustellenfahrpläne sind unter www.gvbgera.de abrufbar.