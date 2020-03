Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Caritasverband sucht weiter Atemschutzmasken

Bis Montag waren 80 Mundschutzmasken im Caritas-Seniorenheim „Edith Stein“ in Gera-Lusan abgegeben worden. Helfer waren einem Aufruf in der Tageszeitung gefolgt. „Wenn man bedenkt, dass es gar nicht so einfach ist, so eine Maske zu nähen, ist das eine super Resonanz“, schreibt Catrin Ripka, die in der Öffentlichkeitsarbeit des Caritasverbandes für Ostthüringen arbeitet. Sogar persönliche Dinge, wie beispielsweise eine Schachtel der Schokolade „Merci“ sei dabei gewesen, berichtet sie.

Der Vorteil der Stoffmasken bestehe darin, dass diese desinfiziert werden können und dann wieder verwendet werden. „Sie sind also eine wirkliche Hilfe“, so die Sprecherin. Leider seien es aber immer noch nicht genug Masken. Im Seniorenheim „Edith Stein“, in der Geraer Demenz-WG und in den Sozialstationen Gera und Altenburg arbeiten weit mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dazu kämen die Bewohner. Der Vorrat an gekauften Masken sei aufgebraucht und nicht absehbar, wann die bestellten Mundschutzmasken ankommen werden. Daher bittet der Caritasverband Ostthüringen weiter um Unterstützung in Form geschenkter Mundschutzmasken. Sie können im Seniorenheim „Edith Stein“, Auerbachstraße 3, in 07549 Gera-Lusan abgegeben werden.