CDU begrüßt OB-Entscheidung zu Straßenbahnen

Als „gute Entscheidung für Gera“ bezeichnet die CDU-Fraktion im Stadtrat in einer Pressemitteilung die Entscheidung des Oberbürgermeisters zur Rücknahme seiner Beanstandung eines Stadtratsbeschlusses. „Damit ist der Weg frei für die Modernisierung und Beschaffung neuer Straßenbahnen“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Klein.

„Wir bedanken uns beim Oberbürgermeister, dass er sich in den letzten Monaten die Zeit genommen hat, sich intensiv in die Materie einzuarbeiten, um letztlich festzustellen, dass seine Beanstandung des Beschlusses rechtlich nicht haltbar ist“, erklärt die CDU in ihrem Schreiben. Die Union sieht sich in ihrer Einschätzung bestätigt, dass der Ursprungsbeschluss über sechs neue Straßenbahnen – der mehrfach von einer Mehrheit aus CDU, AfD, Bürgerschaft und Für Gera und Mitgliedern der Liberalen bestätigt wurde – die wirtschaftlich günstigste und rechtssicherste Entscheidung zur Förderung der Barrierefreiheit und des Nahverkehrs für die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera und vor allem für die Stadt sei.