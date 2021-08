Christen in Gera feiern Tag der Schöpfung

Gera. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen lädt für Samstag, 4. September, zur Ökumenischen Andacht in den Hofwiesenpark ein.

In diesem Jahr feiern die Christen in Gera ihren Tag der Schöpfung am kommenden Samstag, dem 4. September, ab 16 Uhr mit einer ökumenischen Andacht im Hofwiesenpark, am Standort des Rosenzeltes zur Buga. Es ist die Freifläche zwischen Eingang Marienbrücke und Schwimmhalle.

Kirchengemeinden, die schon seit vielen Jahren in der Geraer Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) zusammenarbeiten, gestalten diese Stunde gemeinsam mit Musik, Gebet und einer Predigt zum Thema „Lebendiges Wasser“, informieren die Organisatoren.

Augen nicht vor denProblemen verschließen

Anlässlich eines Vorbereitungstreffens betonte einer der ACK-Vertreter: „Trotz des optimistisch klingenden Mottos verschließen wir nicht die Augen vor den Problemen, die es in der Schöpfung, unserer Umwelt gibt. Deshalb werden wir an diesem Tag nicht nur loben und danken, sondern auch uns selbst fragen, wie wir mit dem umgehen, was uns der Schöpfer anvertraut hat. Dazu gehört sicher auch der Gedanke an eine eigene, notwendige Umkehr angesichts der Zerstörung der Schöpfung und konkrete Schritte zu ihrem Schutz. Der Platz am ehemaligen Rosenzelt, also unter freiem Himmel, erlaubt es jedem Besucher des Hofwiesengartens, dieser auch musikalisch gestalteten Andacht näher zu kommen oder sie auch auf Distanz zu verfolgen.“

Tag der SchöpfungAnfang September

Anfang September begehen viele Christen den Tag der Schöpfung. Eine Anregung aus den orthodoxen Kirchen hatte dazu geführt, dass sich die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland im Jahr 2010 dieser Bewegung anschloss. Im Mittelpunkt stehen das Lob des Schöpfers, die eigene Umkehr angesichts der Zerstörung der Schöpfung und konkrete Schritte, um sie zu schützen.

4. September, 16 Uhr, Hofwiesenpark