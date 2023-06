Christliches Jugenddorf Berufsbildungswerk Gera als Chancengeber

Gera. Zum Tag der offenen Tür werden Kontakte für eine spätere Ausbildung geknüpft.

Kaiserwetter, gute Stimmung, viele Angebote: Alles passte beim Tag der offenen Tür im Christlichen Jugenddorf Berufsbildungswerk Gera (CJD). „Wir wollen unsere Angebote publik machen und interessierten Familien die Türen öffnen. Dazu gehören auch Einblicke ins Internatsleben“, sagt CJD-Prokuristin Maxi Süß.

Floristinnen und Hauswirtschaftlerinnen hatten Stände aufgebaut, an denen selbst Hergestelltes verkauft wurde. Die CJD-Band präsentierte auf einer kleinen Bühne die Titel ihres Repertoires. 27 Berufe aus sieben Berufsfeldern wie die der Floristen, Kaufleute für Büromanagement oder Tischler waren hautnah zu erleben. Geführte Rundgänge machten mit den Örtlichkeiten vertraut.

Wer eine berufsvorbereitende Maßnahme oder eine Erstausbildung im CJD beginnt, ist psychisch und/oder körperlich behindert oder beklagt Lernschwierigkeiten. Über die Agentur für Arbeit werden zudem Reha-Maßnahmen zugewiesen. Medizinische und sozialpädagogische Angebote vor Ort kommen hinzu.

„Alles, was zum Erwachsenwerden dazu gehört, wird bei uns vermittelt. Hier wird fürs Leben gelernt. Wir sehen uns als Chancengeber. Ziel ist immer der Abschluss einer Ausbildung und im Anschluss die berufliche Teilhabe möglichst auf dem ersten Arbeitsmarkt“, so Maxi Süß. Über Praktika in Firmen ist eine noch verzahntere Ausbildung möglich. Dadurch entstehen bereits erste Bindungen zu den Unternehmen.

Das Christliche Jugenddorf Berufsbildungswerk Gera ist gut frequentiert. Der Bedarf ist vorhanden. Derzeit sind 85 Jugendliche in der Berufsvorbereitung und Berufsorientierung sowie 230 in der Ausbildung beschäftigt. Die gut 250 Internatsplätze sind belegt. Der Rest sind Tagespendler. „Für die persönliche Entwicklung zur Selbstständigkeit ist das Leben im Internat für die Jugendlichen enorm wichtig. Hier wird der Alltag trainiert. Sogar Paar-Wohnen ist bei uns möglich. Wir sind da flexibel, auch weil sich im Leben ganz andere Aufgaben stellen als noch vor 30 Jahren“, erzählt Maxi Süß. Jüngst war ein Wohnhof zur Ausfahrt nach Dresden unterwegs.

In Kontakt ist das CJD Berufsbildungswerk Gera mit den Förderschulen und ähnlichen Bildungseinrichtungen in Ostthüringen, so dass man frühzeitig aufeinander aufmerksam wird.