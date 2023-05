Chrom und Lack glänzt in der Geraer Frühlingssonne

Gera. 18 Unternehmen sind mit 30 Automarken beim Geraer Autofrühling am Start.

Alexander Nowack, Auszubildender zum Automobilkaufmann bei Auto Planet, bringt einen vollelektrischen Pick Up „Made in China“ auf Hochglanz. Am Wochenende gibt es in der Innenstadt beim Geraer Autofrühling Fahrzeuge in fast jeder Größe, Farbe, Motorisierung und Preisklasse. Auch Oldtimer werden bei einem Autokorso zu sehen sein. Außerdem sind am Sonntag viele Geschäfte geöffnet und Gastronomen und Einzelhändler haben sich einiges einfallen lassen. Premiere zum Autofrühling ist ein vom Beirat Innenstadtforum organisiertes Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. pm