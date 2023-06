Clueso im DJ-Duo und Lexy & K-Paul bei Geraer Festival-Premiere

Gera. Im September steigt in Gera das Elektro-Festival „Geht Raus“. Was sich dahinter verbirgt:

„Geht raus!“ – Das ist nicht nur die forsche „Einladung“ zur Premiere des gleichnamigen Elektro-Festivals. Die jeweils ersten beiden Buchstaben ergeben auch den Namen der Stadt, in der hier etwas neues auf die Beine gestellt werden soll. Genauer noch, im Geraer Hofwiesenpark, auf der großen Bühne, sorgen am 2. und 3. September einige namhafte DJs für Stimmung.

Bekanntester Name im Programm ist sicher der Erfurter Musiker Clueso alias Thomas Hübner, der in Gera am Sonntag, 3. September mit seinem Bruder Martin Hübner auftritt, sich mit einem gemeinsamen DJ-Set aber von einer anderen musikalischen Seite zeigt. Ebenfalls einen Namen in der deutschen und internationalen Elektro-Szene haben Lexy & K-Paul, die am Samstag, 2. September auf der Bühne im Hofwiesenpark stehen.

Weitere Künstler im Line-Up sind am 2. September Maria Die Ruhe (Live), Jil Tanner, MarcM und Sascha Marea, sowie am 3. September Lovra, Vanni Lieh und Finde. Bei letzterem handelt es sich wie auch bei MarcM und Sascha Marea um Geraer DJs. Los geht das Festival am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr. An Streetfood-Ständen wird Verpflegung geboten. Wer am Abend noch in Feierlaune ist, für den geht es ab 22 Uhr auf der Aftershow-Party im Club Qui weiter.

Das Festival wird veranstaltet von der Stadt und durch das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ gefördert. Der Vorverkauf läuft, Tagestickets kosten 16 Euro, Wochenendtickets 22 Euro.

Weitere Infos: www.gera.de/gehtraus