Conny Staps ist Kontaktbereichsbeamter in Harth-Pöllnitz

Harth-Pöllnitz. Er ist seit Oktober der neue Kontaktbereichsbeamte (Kobb) in der Gemeinde Harth-Pöllnitz. Er kennt sich in der Region gut aus. „Ich wohne bei Weida, stamme aus Wöhlsdorf nahe Forstwolfersdorf. Der Ort gehört zu den elf Ortsteilen, die ich nun jeden Tag abfahre. Ungefähr 30 Kilometer beträgt meine Runde.“

„Gut, dass wieder einer da ist“

Präsenz sei wichtig, weiß der Polizeihauptmeister. So hielt Staps es schon, als er noch für das Revier in der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf/Elstertal zuständig war. „Unterwegs zu sein, gibt den Bürgern mehr Sicherheit.“ Oft hört er jetzt bei seiner Harth-Pöllnitz-Tour: „Gut, dass wieder einer da ist.“

Staps fühlt sich in der Gemeinde und der Verwaltung sehr gut aufgenommen. Sein Vorgänger hatte den Bereich als Vertretung, weil er sich als Kobb auch um einen anderen Dienstbereich kümmern musste.

Gegenwärtig liegen auf seinem Tisch Verkehrsordnungswidrigkeiten. Bei manchen Nachbarschaftsstreits konnte Staps schlichtend einwirken. Im alten Jahr, berichtet er, gab es in seinem neuen Gebiet eine Brandstiftung und eine Pkw-Sachbeschädigung. In beiden Fällen nahm die Kripo die Ermittlungen auf.

Wenn Corona vorbei ist, würde Staps in Schulen und Kindergärten vorbeischauen. Er könne sich vorstellen, über soziale Medien zu reden und zur Vorsicht mahnen, was man preisgibt. Wichtig sei auch, dass Jüngere lernen, wie sie sich gegenüber Fremden verhalten.

Conny Staps liebt seinen Beruf. „Ich bin seit 1981 Polizist und arbeite gern mit Menschen zusammen. Ich höre ihnen zu und bin gern bereit zu helfen.“ Schon von klein auf habe er eine Affinität, das Recht ohne Wenn und Aber zu vertreten. In seiner Freizeit geht der Kobb viel spazieren. „An frischer Luft kann ich am besten runterfahren.“ Außerdem ist er mit Mountainbike und Motorrad unterwegs.