Container und Schilder umgeworfen, Gullideckel auf Straße: Randalierer in Gera

Randalierer in der Plauenschen Straße

Am früher Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr randaliert drei junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahre in der Plauenschen Straße in Greiz.

Sie warfen zahlreiche Leitpfosten, Blinklichter, Verkehrsschilder und Absperrungen um, die teilweise auch beschädigt wurden. Ferner hoben sie auch einen Gullideckel aus der Verankerung und legten diesen auf die Straße. Vorbeifahrende Fahrzeuge mussten notbremsen und ausweichen.

Zudem wurde ein Altkleidercontainer umgeworfen und in einer Bushaltestelle randaliert. Ein hinzukommender Bundespolizist konnte die drei Randalierer stellen. Dabei kam es zu einem Handgemenge, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Hinzukommen Polizeibeamte konnten die jungen Männer endgültig dingfest machen. Alle drei waren stark alkoholisiert und aggressiv, sodass die Beamten Beleidigungen über sich ergehen lassen mussten. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, wegen Sachbeschädigung sowie wegen Beleidigung.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitag gegen 11:15 Uhr ereignete sich in der Franz-Petrich-Straße in Gera ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der 80-jährige Fahrer eines Suzuki aus der Levenstraße kommend die Vorfahrt eines Fahrrades. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der 51-jährige Radfahrer leicht. Er hatte zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm getragen. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Tor für Pferdekoppel gestohlen

In Zeitraum vom 23. zum 26. Februar wurde das Tor einer Pferdekoppel in der Pausaer Straße in Zeulenroda entwendet. Unbekannte Täter habe das Aluminiumtor unbemerkt demontiert und davongeschafft. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 200 EUR. Die Polizei sucht Zeugen: 03661 6210

Einbruch in Jugendclub

Zwischen 17. und 27. Februar, 9.30 Uhr, wurde in den Jugendclub im Bergaer Ortsteil Wolfersdorf eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren des Clubs wurde ein Schrank aufgebrochen, in welchem sich regulär die Handkasse befindet. Die Kasse war leer, sodass die Täter ohne Beute abziehen mussten. Es entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Die Polizei Greiz sucht nach Zeugen: 03661 6210.

Schuppen aus Mountainbike gestohlen

Im Zeitraum vom 26. Februar, 18 Uhr, bis 27. Februar, 8.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Schuppen in der Hohen Straße in Zeulenroda ein. Aus dem Schuppen, welcher sich auf dem Anwesen eines Einfamilienhauses befindet, wurde ein Fahrrad der Marke Cube entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen: 03661 / 6210.

Nach Unfall in Leiningen geflüchtet

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Kleintransporter im Gegenverkehr. Unfallort war der Greizer Ortsteil Leiningen an der Landesgrenze zu Sachsen. Unfallverursache war eine weißer Kleintransporter, Fiat Ducato, welcher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei sucht nach Zeugen: 03661 / 6210

