Hilfe aus Bad Köstritz: Corona-Hilfspaket in Mexiko übergeben

Bad Köstritz. 40 Sauerstoffkonzentratoren konnten dank der Hilfe aus Bad Köstritz für das Krankenhaus in Huamantla in Mexiko angeschafft werden.

„Große Freude herrschte besonders beim medizinischen Personal über die Unterstützung“, heißt es in einer Grußbotschaft des Direktors für soziale Entwicklung, Luis Ruben Rojas Cuautle. 40 Sauerstoffkonzentratoren im Wert von umgerechnet rund 48.000 Euro konnten dank der Hilfe aus Bad Köstritz für das Krankenhaus in Huamantla angeschafft werden.

Die Geräte dienen vor allem für die Genesung von Corona-Patienten. In den Reden von Bürgermeister Jorge Sánchez Jasso und Klinikdirektor Román Nájera Ramos wurde das große Engagement der Stadt Bad Köstritz und Engagement Global bei der Bekämpfung der Pandemie gewürdigt. „Ich bin sehr dankbar für diese großartige Unterstützung“, sagt Huamantlas Bürgermeister Sánchez Jasso. „Die Investition beträgt 1,2 Millionen Pesos und wurde im Rahmen der Globalen Nachhaltigkeitspartnerschaft zwischen Bad Köstritz und unserer Gemeinde möglich“, so Sánchez Jasso weiter. Klinikdirektor Román Nájera Ramos berichtet, dass es nur zwei Krankenhäuser im Bundesstaat Tlaxcala gibt, die für die Versorgung von Corona-Patienten umgerüstet wurden – in Huamantla und in Nativitas. Behandelt werden Patienten aus den mexikanischen Bundesstaaten Tlaxcala und Puebla. Bad Köstritz’ Bürgermeister Oliver Voigt zeigt sich beeindruckt über die überwältigende Resonanz in Mexiko. „Wir sind sehr froh, dass die Hilfslieferung in Huamantla so zielgerichtet eingesetzt wird. Wir sind mit unserer Partnerschaft auf einem sehr guten Weg.“