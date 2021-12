Corona-Impfaktion für Kinder im SRH Wald-Klinikum

Gera. Kinderärzte bieten am Donnerstag Corona-Schutzimpfung für junge Menschen zwischen fünf und elf Jahren an.

Kinderärzte bieten im SRH Wald-Klinikum Gera am Donnerstag, dem 16. Dezember, in der Zeit von 8 bis 17 Uhr die Corona-Schutzimpfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren an, teilt das Krankenhaus mit.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat Ende November grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder gegeben. Die Stiko empfiehlt die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können.

Darüber hinaus können auch fünf- bis elfjährige Kinder ohne Vorerkrankungen gegen Covid-19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern beziehungsweise der Sorgeberechtigten besteht, informiert das Klinikum. Interessierte werden gebeten, sich unter Telefon 0365/8 28 51 51 anzumelden.

Die Impfung wird im Hauptgebäude des Klinikums durchgeführt. Neben FFP2-Maske, Impfausweis und Chipkarte sollten auch – wenn vorhanden – Medikationsplan oder Allergiepass mitgebracht werden.