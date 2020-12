1089 Menschen sind in Gera bislang positive auf das Corona-Virus getestet worden. (Symbolfoto)

Gera. Stadt kündigt angesichts hoher Zahlen höhere Präsenz von Ordnungsamt an, um auf Maskenpflicht aufmerksam zu machen.

Corona-Inzidenzwert in Gera bleibt über 200

Elf weitere positiv auf das Corona-Virus getestete Menschen werden am Mittwoch für Gera gemeldet. Auch die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit dem Virus steigt um zwei auf jetzt 36. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Gera liegt am Mittwoch bei 214,8.