Corona-Krisenstab der Stadt Gera stellt Arbeit ein

Der Corona-Krisenstab der Stadt Gera stellt zum Ende dieser Woche vorerst seine Arbeit ein, teilt die Stadtverwaltung mit. Grund dafür ist die geringe Zahl an Neuinfektionen und der damit verbundene geringere Arbeitsaufwand.

Acht Monate lang hatten Mitarbeiter der Feuerwehr sowie der Stadtverwaltung das Gesundheitsamt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie unterstützt. Am Freitag wird der stellvertretende Leiter des Krisenstabes, Thilo Schütz, zum vorerst letzten Mal die Mitglieder des Stabes sowie die externen Fachberater in der Fahrzeughalle der Geraer Feuerwehr begrüßen.

Seit Mitte Oktober gab es zunächst täglich, später dreimal wöchentlich, morgens um 8.30 Uhr einen Vortrag zur Corona-Lage. 15 Minuten lang wurden aktuelle Infektionszahlen, Bettenkapazitäten der umliegenden Krankenhäuser, von Corona-Fällen betroffene Einrichtungen sowie aktuelle Verordnungen und Arbeitsaufträge vorgestellt und das weitere Vorgehen besprochen.

Von Haustür zu Haustür

Immer mit von der Partie: Bürgermeister Kurt Dannenberg als Leiter des Krisenstabes, Sozialdezernentin Sandra Wanzar sowie ein Vertreter aus dem Geraer Gesundheitsamt. Neben den Verwaltungsmitarbeitern waren auch externe Fachberater – Vertreter der Polizeidirektion Gera, des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr, des THW und oft Mitarbeiter aus Impfzentrum beziehungsweise Impfstelle oder weiterer Hilfsorganisationen wie ASB, DRK oder des Rettungsdienstzweckverbandes anwesend.

Während der achtmonatigen Krisenstabszeit wurden die Mitglieder vor allerhand Herausforderungen gestellt. So galt es, Möglichkeiten zu schaffen, um Kontaktpersonen von Corona-Infizierten schnellstens testen zu können. Anfangs fuhren ehrenamtliche Helfer vom ASB, der Bundeswehr und Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Haustür zu Haustür, um PCR-Tests durchzuführen. Im November 2020 richtete der Krisenstab dann die Panndorfhalle und ab Mitte Februar Räume in der Amthorstraße als Abstrichstelle des Gesundheitsamts ein. Diese wird weiterhin in Betrieb bleiben.

Im Januar begannen mit der Kassenärztlichen Vereinigung die Vorbereitungen für ein Impfzentrum in Gera. Am 10. März in der Panndorfhalle eröffnet, wurden dort bis 15. Juni mehr als 110.000 Erst- und Zweitimpfungen verabreicht. Das Impfzentrum wird noch bis mindestens 31. August in Betrieb bleiben.

Pandemie bleibt Thema

Eine der größten Herausforderungen für das Gesundheitsamt und die Mitarbeiter des Krisenstabes war die sich ständig ändernde Gesetzeslage. Alle drei bis vier Wochen wurden seitens des Landes, später auch durch die Bundesnotbremse, neue Regeln zur Bewältigung der Corona-Pandemie beschlossen. Für einen aktuellen Überblick sorgt die Corona-Homepage der Stadt Gera, die am Tag bis zu 15.000 Zugriffe verzeichnete.

„Ich danke den Mitgliedern des Krisenstabes, aber natürlich auch den Fachberatern sowie insbesondere den zahlreichen Ehrenamtlichen, die viel Zeit und Kraft in diesen schwierigen Monaten investiert haben“, resümiert Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos).

Für das Geraer Gesundheitsamt wird Corona weiterhin eine Rolle spielen. Kontakte müssen nachverfolgt und PCR-Tests durchgeführt werden. Auch die Mitarbeiter an der Bürgerhotline werden weiterhin für Anliegen zur Verfügung stehen. Nach dem Freitag kehren die Mitglieder des Krisenstabes wieder an ihre eigentlichen Arbeitsplätze zurück. Einen regelmäßigen Austausch wird es weiterhin geben.

Auch wenn nach der langen Zeit des gemeinsamen Arbeitens ein wenig Wehmut mitschwingen wird, bleibt vor allem die Hoffnung, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine erneute Einberufung des Krisenstabes erforderlich sein wird.