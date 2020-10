Coronafälle an drei Geraer Schulen: Bieblacher Schule bleibt vorerst geschlossen

Gera. Drei Erwachsene und fünf Kinder aus zwei Geraer Familien sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Darüber informierte das Gesundheitsamt der Stadt Gera am Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung. Da es sich um schulpflichtige Kinder handelte, wurden Tests in der Grundschule Am Bieblacher Hang, in der Bieblacher Schule (12. Regelschule) sowie am Liebe-Gymnasium durchgeführt. Bei den direkten Klassenkameraden wurde vorsorglich eine häusliche Quarantäne angeordnet, teilte die Stadt mit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt gehen die Schulen unterschiedlich mit der Situation um.

Bieblacher Schule bis auf Widerruf komplett geschlossen

An der Bieblacher Schule sind die Auswirkungen am weitreichendsten. Wie am späten Mittwochnachmittag auf der Schul-Internetseite informiert wurde, bleibe die Regelschule in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Gera bis auf Widerruf geschlossen. Man werde sich in Kürze mit den Eltern zu Fragen der Wiederöffnung und der Aufgabenerledigung in Verbindung setzen, heißt es da.

„In der Schuleingangsphase können wir normal weiter unterrichten“, sagte Ilka Hoffmann, Leiterin der betroffenen Bieblacher Grundschule. Jene Klasse, in der positiv getestet wurde, müsse komplett für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden. Zwei Klassen würden zusätzlich zunächst für den Rest dieser Woche ins häusliche Lernen geschickt, da man Testergebnisse von Fachlehrern abwarten müsse. Dazu habe man Rücksprache mit den Eltern gehalten und dahingehend um Unterstützung gebeten, sagt die Schulleiterin. „Es wird aber auch eine Notbetreuung geben.“

Am Liebe-Gymnasium müsse man ebenfalls die Ergebnisse der getesteten Lehrer abwarten. Bis auf jene achte Klasse, in der das Testergebnis positiv war und die nun ebenfalls 14 Tage in Quarantäne muss, solle der Unterricht weiter stattfinden, sagte die stellvertretende Schulleiterin Birgit Hamann. Bis die Testergebnisse der Lehrer vorliegen, kommt es jedoch zu „massiven Änderungen im Unterrichtsablauf“, heißt es auf der Internetseite des Gymnasiums, auf der sich Eltern im aktualisierten Vertretungsplan über Stundenausfälle informieren können.

Wo sich die betroffenen Familien infiziert haben, heißt es in der Mitteilung der Stadt, das konnte bisher noch nicht nachvollzogen werden. Es wurden ebenfalls die Kontakte der Familien außerhalb der Schulen ermittelt, um ein weiteres Ausbruchsgeschehen einzudämmen. Das Gesundheitsamt stehe sowohl mit den Schulleitern als auch mit den Eltern der Kinder in regelmäßigem Kontakt. Sobald es neue Erkenntnisse gibt, wolle die Stadtverwaltung informieren.

Mit den acht neuen positiven Testergebnissen sind seit Beginn der Zählung 302 Personen in Gera positiv auf das Corona-Virus getestet worden, wie die Stadt auf ihrer Informationsplattform unser.gera.de/corona informiert. Die Zahl der sogenannten aktiven Fälle liegt bei 20, da zwei weitere Personen als genesen gelten, liegt deren Zahl nach städtischen Angaben nun bei 260.