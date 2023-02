"Cowboy" löst Polizeieinsatz aus - 22-Jähriger auf Heinrichsplatz verletzt - Einbrecher auf der Sorge

Gera/Schmölln/Greiz. Die Polizei meldet aus Gera sowie den Landkreisen Greiz und Altenburger Land mehrere Einsätze.

Ein 63-Jähriger, der anscheinend seinen Revolver verloren hatte, sorgte am frühen Sonntagmorgen gegen 3.40 Uhr für einen Polizeieinsatz in Kriebitzsch (Altenburger Land).

Die Polizei fand nach einem Anruf, in dem behauptet wurde, dass ein Mann seinen Revolver verloren hatte, schließlich einen alkoholisierten Mann in einem Cowboykostüm. Der "Cowboy" hatte nach Angaben der Polizei zuvor eine Faschingsveranstaltung besucht und dort offenbar seinen Spielzeugrevolver verloren. Nachdem die Beamten den Mann beruhigen konnten, wurde der Einsatz beendet.

22-Jähriger auf Geraer Heinrichsplatz geschlagen

Ein 22-Jähriger ist am Freitag gegen 19 Uhr auf dem Heinrichsplatz in Gera leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wurde er offenbar von zwei Männern geschlagen. Der Geschädigte beschrieb die Täter wie folgt:

20 bis 25 Jahre alt

ungefähr 180 cm groß

"südländischer" Phänotyp

Einer der Täter habe ein markantes rotes Oberteil und eine schwarze Hose getragen. Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich unter der Rufnummer 0365-8290 an den Inspektionsdienst Gera zu wenden.

Versuchter Einbruch auf der Sorge

Seit Freitag ermittelt die Polizei Gera aufgrund des versuchten Einbruches in ein Ladengeschäft auf der Geraer Sorge. Unbekannte versuchten von 9. Februar, ca. 17.50 Uhr, bis 10. Februar, ca. 9 Uhr, in das Geschäft einzudringen. Hierfür versuchten die Täter eine Zugangstür zu öffnen, was aber misslang. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gera zu melden.

Stark alkoholisierter Mann verursacht Unfall

Ein 54-jähriger Autofahrer ist Samstagabend in Windischleuba (Landkreis Greiz)auf der Otto-Engert-Straße in Richtung Borgishain mit der Leitplanke kollidiert. Dabei entstand hoher Sachschaden.

Der Autofahrer wurde nicht verletzt, er war stark alkoholisiert. Der Atemalkoholtest ergab 2,25 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.