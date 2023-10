Dahliensaison in Gera ist zu Ende

Gera. Geraer Dahliengarten wird gerodet. Knollen werden nicht verkauft.

Die Saison im Dahliengarten ist beendet. In dieser Woche werden die Dahlienknollen von den Mitarbeitern des Amtes für Stadtgrün, im Bild Landschaftsgärtnerin Manuela Röhler und Gartenhelfer Diethard Baumann, sowie der Otegau ausgegraben und in Holzspähne gebettet. In diesem Jahr wurde erstmals ein alternatives Pflanzkonzept erprobt. Neben den rund 1200 Dahlien in 48 verschiedenen Sorten wurden auch Blühmischungen auf Flächen ausgebracht, die sonst ebenfalls zum Teil mit Dahlien bepflanzt waren. Die Resonanz der Besucher war nach Angaben der Stadt nach anfänglicher Skepsis überwiegend positiv. Außerdem werden die Knollen in diesem Jahr erstmals nicht verkauft, sondern eingelagert, wenn möglich geteilt und überwintert, um möglichst viele Knollen im kommenden Frühjahr wieder auspflanzen zu können. red.