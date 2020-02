Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Damit das Lernen wieder Spaß macht

Wie vielen Schülern Catrin Kühne mit ihrem Team die Angst vor Klassenarbeiten und Prüfungen genommen und zu besseren Schulnoten verholfen hat, kann die Diplom-Lehrerin gar nicht sagen. Eines weiß sie aber sicher: Sie würde diesen Weg jederzeit wieder gehen, weil es nach wie vor großen Spaß macht. Damit meint sie die Gründung ihrer Pfiffikus-Schülernachhilfe. Am 1. Februar feiert die Geraer Einrichtung ihr 25-jähriges Bestehen.

Inhaberin Catrin Kühne betreut Kinder und Jugendliche in Mathematik bis zur zehnten Klasse. Für den Mathe-Durchblick bis zur 13. Klasse sorgt der festangestellte Lehrer Uwe Lehmann. Ein Stamm von sechs Honorarlehrern hilft in anderen Fächern. „80 und mehr Prozent unserer Schüler wollen Nachhilfe für das Fach Mathematik. Für Englisch, Deutsch, Physik und Chemie gibt es mitunter auch Bedarf, wobei die Betreuungszeit oft wesentlich kürzer ausfällt als bei Mathe“, so Kühne.

Ansturm im Schulhalbjahr

Ungefähr 50 bis 60 Kinder und Jugendliche suchen wöchentlich die Räume in der Großen Kirchstraße 12 auf, um erlernten Schulstoff zu festigen, Wissenslücken zu schließen oder sich auf Klassenarbeiten und Prüfungen vorzubereiten. Fach- und altersgerecht organisiert Catrin Kühne die Nachhilfe. In kleinen Lerngruppen von drei bis vier Schülern, bei den Jüngsten im Einzelunterricht, wird dann erklärt, angeleitet, gerechnet, geschrieben. „Jeweils nach den Halbjahreszeugnissen gibt es den größten Ansturm“, weiß die Pfiffikus-Chefin.

Grundschüler, Regelschüler und sehr viele Gymnasiasten fragen bei ihr an. Wobei verstärkt Schüler von Privatschulen kommen, hat die Lehrerin die Erfahrung gemacht. Interessierten bietet sie grundsätzlich eine Probestunde an. Seit etwa zehn Jahren würden die Kinder insgesamt länger bei Pfiffikus verweilen. „Wenn sie sich einmal verbessert haben, versuchen viele, ihr Niveau auch mittels Nachhilfe dauerhaft zu halten. Oft wird dann der Vertrag erst mit dem Realschulabschluss oder dem Abitur gekündigt“, so Kühne.

Die Arbeit orientiere sich selbstverständlich am Thüringer Lehrplan, der sich sehr oft in der letzten Zeit geändert habe, nicht immer zum Positiven, findet sie. „Dass der Bedarf an Mathenachhilfe so extrem ist, sagt auch etwas aus.“ Es gebe kaum noch Lehrer, die ihren Unterrichtsstoff schaffen würden. Sei dann früher die Stochastik das Stiefkind gewesen, sei es heute häufig die Geometrie, urteilt Kühne. Sie wünscht sich, dass allgemein mehr Wert auf alltägliche mathematische Kenntnisse wie Prozentrechnung oder Kopfrechnen gelegt wird. Vereinzelt wollen Eltern Nachhilfe, weil sie befürchten, dass ihr Kind bedingt durch großen Unterrichtsausfall an der Schule, die Prüfungen nicht schaffen. Hier muss ich quasi Stoff-Erstvermittlung machen.“

Immer wieder freut es Pfiffikus-Inhaberin Catrin Kühne, wenn der „Aha-Effekt“ bei den Schülern einsetzt, wenn sie Erfolgserlebnisse haben und ihnen das Lernen in der Schule wieder Spaß macht. Jetzt, nach 25 Jahren, begrüßt die Lehrerin manchmal schon die zweite Generation in den Räumen ihres Unternehmens.

Kontakt Schülernachhilfe Pfiffikus möglich über: Telefon 0365/26558