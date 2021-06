Danke fürs Durchhalten: Geraer Wohnungsunternehmen beschenkt Mieter

Gera. Auf den Baustellen der Wohnungsbaugesellschaft „Elstertal“ in der Schuhgasse und im Quartier an der Kleiststraße blühen jetzt Blumen.

Mit bepflanzten Blumenkästen hat sich die GWB „Elstertal“ Geraer Wohnungsbaugesellschaft mbH vor wenigen Tagen bei Mietern in der Geraer Innenstadt bedankt.

Mit jeweils zwei Kästen beschenkt wurden all jene, die in den Häusern wohnen, die seit dem Vorjahr umfangreich saniert werden. „Es war an der Zeit, unseren Mietern im Quartier Greizer Straße, Kleiststraße, Nicolaistraße und ebenfalls im Quartier Schuhgasse danke zu sagen für ihr Verständnis und ihre Geduld während der Baumaßnahmen der letzten Monate“, wird Geschäftsführerin Martina Schramm in einer Pressemitteilung des Wohnungsunternehmens zitiert.