Fassade der Bibliothek Gera am Puschkinplatz.

Das Andere wird in Gera gezeigt

Am 14. Januar eröffnet mit einer Vernissage um 10 Uhr in der Stadt- und Regionalbibliothek die Ausstellung „Inklusion im Blick, Part 2“ als eine Ergebnispräsentation aus dem Jahr 2019. Darüber informiert die Stadtverwaltung.

Vorausgegangen waren Veranstaltungen zur Inklusion in Gera

Im Mai 2019 wurde in vielfältigen Veranstaltungen das Thema Inklusion fokussiert, zum Beispiel eine Filmvorführung von „Handicap“ im Metropol und Informationsveranstaltungen zum Autismus und unsichtbare Behinderungen. Gefördert wurden die Veranstaltung sowie das Thema vom Bundesprogramm „Demokratie leben“ und vom Landesprogramm „Denk bunt“.

An zwei Tagen fanden in unterschiedlichen Modulen Workshops mit Schülern aus drei Schulen – der Entdecker Gemeinschaftsschule, der Christlichen Gemeinschaftsschule und des Förderzentrums am Brahmetal – sowie der Seniorenresidenz Marktkarree statt. Dabei sollte ein Blick für „das Andere“ geschaffen werden.

Methodisch-fachlich angeleitet wurden die Zielgruppen vom Geraer Verein der Virtuosen und Schmierfinken. Die Ergebnisse des nach Einschätzung der Vereinsvertreter „gelungenen Miteinanders“ werden in der Ausstellung präsentiert.

Dienstag, 14. Januar, 10 Uhr, Stadt- und Regionalbibliothek Gera, Puschkinplatz 7, 07545 Gera