Das dürfen Sie in Gera nicht verpassen: Zum Mutmachen und Verführen ins Theater

Gera. Das Theaterwochenende in Gera stellt eine Schauspielerin vor, präsentiert eine Premiere im Puppentheater und lässt die Stimme der Natur locken.

Mit einem Theatercafé am Sonnabend ab 14.30 Uhr in der Bühne am Park startet das bevorstehende Theaterwochenende. Zu Gast hat die Gesellschaft der Theater- und Konzertfreunde dann die Altenburger Kammerschauspielerin Mechthild Scrobanita. Genau eine Woche nach dem Treff feiert sie am 21. Oktober ihr 40-Jähriges Bühnenjubiläum mit der Komödie „Noch einen Augenblick“. Kostproben gibt es zum Kaffee. Dabei wird sie musikalisch von Schauspielkapellmeister Olav Kröger begleitet.

Puppentheater nicht zum Fürchten

Wie Kinder ihre Angst verlieren, macht der kleine Angsthase von Elizabeth Shaw vor. Die 1963 erschienene Mutmach-Geschichte wurde schnell zu einem Lieblingsbilderbuch ganzer Generationen. In der Inszenierung von Pierre Schäfer hat die Geschichte mit Witz und einem liebenswerten Helden als Puppentheater am Samstag, den 14. Oktober um 15 Uhr im Szenario (Eingang rechts vom Haupteingang des Theaters Gera) Premiere. Am Sonntag, 15. Oktober, 11 Uhr, wird sie dort gleich noch einmal gespielt. Noch gibt es Restkarten. Die nächste Wochenendvorstellung ist am 22. Oktober, 10 Uhr.

Komische Oper mit Witz und Tempo

Wer sich in Verwirrungen und Verführungen verstricken will und Neugier auf ein großes Melodienspektrum hat, ist am Sonntag, 15. Oktober, ab 18 Uhr in der Spieloper „Der Wildschütz oder Die Stimme der Natur“ von Albert Lortzing richtig. Die Komische Oper ist in einer Neuinszenierung erstmals am Theater Gera zu erleben. Uraufgeführt wurde sie 1842 in Leipzig. red