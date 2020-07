Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schönste Ausflugsziele in der Region um Gera gesucht

Am Montag starten die Sommerferien in Thüringen. Bis Ende August haben die Kinder und Jugendlichen keine Schulen. Unser Nachwuchs findet es garantiert schön, nicht zu pauken. Aber in diesem Jahr werden wohl viele Familien keine langen Inlands- oder Auslandsreisen unternehmen. Nicht nur die Corona-Regelungen machen einen Strich durch Planung. Bei manchen Eltern sind die Urlaubstage aufgebraucht oder das Budget lässt keine großen Unternehmungen zu. Das heißt, die Wochenenden oder die freien Tage werden mit den Kindern in der Umgebung verbracht. Solche Ausflüge müssen weder öde noch langweilig sein. Und teuer erst recht nicht.

Wir wollen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser Tipps geben, wo es sich lohnt, eine Auszeit mit Kindern oder Enkelkindern zu nehmen. Gera und das Umland haben eine Menge zu bieten. Jene Schätze möchten wir ausgraben und in unserer Zeitung vorstellen.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dazu benötigen wir auch Ihre Hilfe. Nennen Sie uns die schönsten Flecken in der Umgebung. Ausflugsziele, die ohne großen Aufwand zu erreichen sind und den Geldbeutel wenig strapazieren. Per Fuß, mit dem Rad oder dem Boot kann die Entdeckungsreise losgehen. Wenn Sie gemeinsam unterwegs sind, gibt es garantiert jede Menge Spannendes zu beobachten, wie die fleißigen Ameisen am Waldesrand, oder die schillernden Libellen, die auf dem Schilf sitzen. Eine Klettertour, die am Ziel mit einer wunderbaren Aussicht belohnt wird, kann ein Abenteuer sein. Oder vielleicht ein Picknick auf einem idyllischen Flecke nach dem Besuch eines Museums zum Beispiel.

Also, liebe Leser und Leserinnen, wir warten auf ihre Tipps. Schreiben Sie uns eine E-Mail: gera@otz.de, Betriff: Urlaub daheim oder einen Brief an OTZ Johannisstraße 8, 07545 Gera oder rufen Sie an unter 0356/ 8229 208. Wir sind gespannt.