Das hat Gera bewegt zwischen Weihnachten und Silvester

Gera Das hat die Onliner-Nutzer der OTZ in der zurückliegenden Woche am meisten interessiert.

Noch Tage nach den eigentlichen Ereignissen haben sich die Nutzer der Geraer OTZ-Online-Nachrichten besonders für eine Autofahrerin interessiert, die mit 200 km/h vor der Polizei geflohen ist und dabei mehrere rote Ampeln überfuhr. Auch die seit der DDR-Zeit beliebte Sendung „Zwischen Frühstück und Gänsebraten“ mit Drehort Gera, der insolvente Geraer Einzelhändler, das zu Weihnachten drohende Hochwasser an der Weißen Elster und die Reaktionen von nach Gera geflüchteten Ukrainern auf den Missbrauch der Geraer Tafel von einzelnen ihrer Landsleute blieben zwischen Weihnachten und Silvester spannend für die Online-Leser. Sogar das Wort zum heutigen Silvester-Sonntag gehört zu den am meisten gelesenen Beiträgen auf unserer Internetseite.

Blaulichteinsätze und Streitthemen

Blaulicht-Themen sind für die Geraer Online-Nutzer immer wieder spannend, darunter der Bericht von einem Kajak ohne Fahrer, das einen Blaulicht-Einsatz auslöste. Der Geraer Märchenmarkt liegt offensichtlich nicht nur den Geraern ganz besonders am Herzen. Dass der Weihnachtsmarkt ohne Happy End zu Ende ging, weil vier Märchenfiguren beschädigt wurden, ist auf besonders großes Leserinteresse über Gera hinaus gestoßen.

Flüchtlinge in Gera sind zu einem Dauerbrenner geworden. Der Jahresrückblick zum einstigen Wismut-Krankenhaus, das nun doch wieder zur Flüchtlingsunterkunft werden soll, gehörte zu den am meisten gelesenen Beiträgen auf dem Geraer OTZ-Portal.

Erfreuliches und ganz Kurzfristiges

Aber auch an guten Nachrichten können sich die Nutzer der Geraer Internetnutzer erfreuen. Etwa an den fünf neuen Erdenbürgern, die der Storch mit roter Mütze am Heiligabend ins Geraer Klinikum „gebracht“ hat.

Und wer immer noch nicht weiß, wie er die heute letzte Nacht des Jahres verbringt, um gut ins neue Jahr zu kommen: Die mit am meisten gelesenen Silvestertipps für ganz Kurzentschlossene für Gera und Umgebung können jetzt kurz vor Jahresschluss dem einen oder anderen vielleicht noch die passende Anregung geben.