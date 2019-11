Am Gries in Gera-Untermhaus ruhen die Arbeiten an der Hochwasserschutzmauer seit Ende September. Aus Richtung Cubabrücke steht die neue Mauer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Loch in Untermhaus sollen Big Bags schließen

Noch ist nicht absehbar, wann die Hochwasserschutzmauer am Gries in Gera-Untermhaus weiter gebaut wird. Das erklärt das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz mit Sitz in Jena auf Anfrage unserer Zeitung. Die Baustelle ruht seit Ende September, weil damals festgestellt wurde, dass die Standfestigkeit der vorhandenen Mauer nicht ausreicht und sie damit nicht saniert werden kann. Doch der Abriss verzögert sich.

Damals hieß es, dass im November weiter gebaut wird. Dies könne wegen der „langwierigen Verhandlungen mit der Baufirma“ nicht gehalten werden. Nach bisher zwei Verhandlungsterminen, so das Landesamt, prüfe derzeit das beauftragte Ingenieurbüro erneut, ob das Angebot wirtschaftlich sei und beauftragt werden könne. „Es geht ums Geld“, sagt Karin Baumann, Geschäftsführerin der Baumann Bau GmbH aus Plauen. „Wir tragen die Kosten des Stillstandes“, sagt sie. Die bis zu acht Mitarbeiter, die auf der Baustelle tätig waren, nahmen kurzfristig Urlaub oder wurden in andere Kolonnen integriert. „Aber das ist nicht wirtschaftlich“, so die Chefin. Der Stillstand sei unschön für beide Seiten. „Aber wir sind die Leidtragenden“, so Karin Baumann.

Wegen der Lücke in der Mauer sind Anwohner besorgt. Einige wandten sich auch an den Ortsteilrat, berichtet Ortsteilbürgermeister Reinhard Schmalwasser. „Wir werden veranlassen, dass im Dezember ein temporärer Hochwasserschutz mittels Big Bags errichtet wird, so dass die Lücke in den Hochwasserschutzanlagen nicht zu einem Nachteil im Hochwasserfall wird“, erklärt dazu ein Sprecher des Landesamtes. Big Bags sind große Beutel, die mit Schüttgut befüllt werden und wie große Pfropfen die Mauer abdichten sollen. „Wir haben die Stadtverwaltung angeregt, uns bei Änderungen im Bauablauf mehr zu informieren. Besserung ist versprochen“, sagt Reinhard Schmalwasser.

Die alte Mauer ist aus dem Jahr 1924, 247 Meter lang und bis zu 3,10 Meter hoch. Die neue Mauer soll ein Fundament von 70 Zentimeter Höhe erhalten und bis zu 31 Zentimeter höher als das jetzige Bauwerk werden.