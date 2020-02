Das Schütz-Haus Bad Köstritz zum Klingen bringen

Fast atemlos jagt Friederike Böcher durch das Jahr. Genauer gesagt, stellt sie die unfassbar vielen Punkte ihres Jahresprogramms vor, das sie sich mit ihrem Team vom Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz ausgedacht hat. Beidseitig eng bedruckt ist der A3-große Flyer, der die Fülle an Konzerten, Ausstellungen, Vorträgen und Veranstaltungen abbildet, die Besucher bis Ende des Jahres erwartet. Mit dem Programm verschreibt sich das Museum dem vom Freistaat Thüringen ausgerufenen „Jahr der Musik" – und was könnte besser passen im Geburtshaus eines Komponisten.

Musik für Faschingsmuffel und Ausstellung zu Teddybären aller Art

Schon die Reihe Musikalische Museumsrunden nimmt das Motto wörtlich. „Wir hatten noch nie so viele Runden mit so viel Musik“, kündigt Böcher an. Gleich die nächste am 25. Februar nennt sich „Karneval für Muffel“ und versammelt Lieder zur fünften Jahreszeit, eine Runde im Mai hebt Leopold Mozart aufs Podest. Auf eine andere freut sich die Museumsleiterin ganz besonders. Sie wird „Von der Verbärung der Welt“ heißen und lädt das Publikum ein, sich mit allerlei Teddys zu beschäftigen. „Ob Knuddeltiere oder Werbefiguren, oft spielt der Bär eine Rolle. Auch Bilderbücher mit Bären gibt es stapelweise, genau wie Adventskalender“, weiß Böcher und verspricht ab 23. Mai in der Sommerausstellung ein buntes Sammelwerk rund um Meister Petz.

Das Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz hat sich für sein Jahresprogramm 2020 jede Menge einfallen lassen. Neben Musik geht es um Karneval, Teddys, Bier, Dresden und England. Foto: Peter Michaelis

Die zweite große Ausstellung des Jahres wird sich Dresden, dem Elbflorenz widmen. „Wir zeigen jede Menge Stadtansichten aus alter Zeit“, macht die Museumschefin neugierig. Hinweisen will sie aber auch auf die große Weihnachtsausstellung, die sie „Vom Licht der Weihnacht“ überschrieben hat. In der Schütz-Haus-Galerie wird man dann einen weltlichen und geistlichen Blick auf das Fest der Feste werfen.

Erstmals soll es rund um den Todestag von Heinrich Schütz am 6. November auch ein ganzes Wochenende voller Konzerte geben. Barockmusik bringt dann das ganze Haus und beteiligte Gotteshäuser in Bad Köstritz und Gera zum Klingen. Nachgeholt wird in diesem Jahr außerdem das Konzert „Musik zum Lachen“, das das ensemble amarcord aus Leipzig 2019 wegen Krankheit noch absagen musste. Dafür wäre der 24. Mai vorzumerken.

Veranstaltungsreihe bezieht sich auf Bier, Brexit und Musik

In den persönlichen Kalender gehören auch die Termine der Reihe „Köstritzer lesen für Köstritzer“ eingetragen. Unter Federführung des Schütz-Hauses laufen die unterhaltsamen Programme bereits im 14. Jahr. Schon am 19. Februar steht da ein Termin zur Köstritzer Mühle an. „Im letzten Jahr hatte es den Vortrag von Udo Müller schon einmal gegeben. Damals mussten wir aber mehr als 40 Leute wieder wegschicken, weil kein Platz mehr im Raum war. Der Andrang war zu groß“, begründet Friederike Böcher die Wiederholung. Was könnte es Besseres geben, als solch ein Lob an die Veranstaltungsreihe. Auch die Köstritzer Schwarzbierbrauerei ist wieder mit im Boot und organisiert einen Abend zum Tag des Bieres, an dem Werbung der Marke und Musik im Fokus stehen werden. Der Brexit lässt grüßen, widmet sich eine andere Lesung einer musikalischen Englandreise und die zweite öffentliche Stadtführung lotst zu Denkmälern und Gedenktafeln in der Stadt.