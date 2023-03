Das sind die besten Nachwuchs-Schweißer aus der Region

Gera. Der Wettbewerb „Jugend schweißt“ wurde zum nunmehr 14. Mal erfolgreich ausgetragen. Acht Schweißer aus der Region haben sich für die nächste Stufe, dem Landeswettbewerb, qualifiziert.

Die besten Nachwuchsschweißer der Kammerbezirke Erfurt und Ostthüringen stehen fest. Insgesamt 19 Jungschweißer stellten sich den Herausforderungen beim Wettbewerb „Jugend schweißt“, der vom Deutschen Verband für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) veranstaltet wird.

In der Bildungsstätte Rudolstadt der Handwerkskammer für Ostthüringen mussten sie ihr Können in den beiden Verfahren Metall-Aktivgas-Schweißen sowie Wolfram-Inertgas-Schweißen zeigen. Die Teilnehmer arbeiten in Betrieben der Metallverarbeitung und Metallbearbeitung in Mittel- und Ostthüringen und wurden unter Anleitung erfahrener Schweißlehrer auf den Tag vorbereitet. Die Jurymitglieder sowie die Schweißlehrer und Betreuer bescheinigten allen Teilnehmern ein hohes fachliches Niveau. Am Ende konnten es in jedem Verfahren aber nur die Besten auf das Siegerpodest schaffen.

Im Verfahren Metall-Aktivgas-Schweißen holte sich Chris Held aus Gera den Sieg vor Rouven Holzapfel aus Nordhausen, Jonas Schulz aus Rudolstadt sowie Fabio Rüdiger aus Gera. Den Sieg im Wolfram-Inertgas-Scheißen sicherte sich Kevin Wiedemann aus Gera. Die Plätze zwei bis vier gingen hier an Jonas Leon Henning aus Nordhausen, Janis Medicke aus Gera sowie Nicklas Lößner aus Nordhausen. Diese acht haben sich gleichzeitig für den Landeswettbewerb qualifiziert, der am 10. Juni in Nordhausen stattfindet. Zum dritten Mal in Folge wurde der Wettbewerb gemeinsam von den Bezirksverbänden Erfurt und Ostthüringen durchgeführt, um Synergieeffekte zu nutzen.

Seit 1995 ruft der Deutsche Verband für Schweißen und verwandte Verfahren zum Wettbewerb „Jugend schweißt“ auf. Er findet alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr zum 14. Mal. Nach Wettbewerben auf Bezirks- und Landesebene werden die jeweils Besten zum Bundesausscheid delegiert, der Mitte September in Essen stattfindet.