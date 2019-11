Gera. Deutsche und internationale Weihnachtslieder erklingen am ersten Advent in St. Trinitatis.

Das Vokalensemble „Mosaik“ Gera lädt ein

Das Vokalensemble „Mosaik“ lädt am 1. Dezember, um 16 Uhr, zu einem weihnachtlichen Konzert in die Trinitatiskirche ein. Für das Motto seines Programms wählte der Chor „We wish you a merry christmas“. Es erklingen bekannte deutsche Lieder zum Fest. Überraschen will man aber auch mit weniger oft gesungenen Weisen, wie zum Beispiel „Freuet Euch Ihr Christen alle“ von Andreas Hammerschmidt. Das „Weihnachtslied“, das nach einem Text von Theodor Storm von Chorleiter Erhard Cotta selbst vertont wurde, wird ebenfalls zu hören sein. Internationale Weihnachtsmelodien vervollständigen das Programm. Bei den bekanntesten Weihnachtsliedern lädt der Chor seine Gäste zum Mitsingen ein. Am Klavier begleitet Hinrich Steinhöfel. Der Eintritt ist frei.