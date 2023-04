Das Wochenende in Gera: Unterhaltsam, wissenswert und spannend

Am Hofwiesenpark Gera wird am Samstag das Frühlingsvolksfest eröffnet.

Dort lohnt es sich hinzugehen in den nächsten Tagen.

Geraer Frühlingsvolksfest startet

Gera. Am Samstag um 14 Uhr wird auf am Hofwiesenpark das diesjährige Frühlingsvolksfest offiziell eröffnet. Bis zum 7. Mai heißen die Schausteller an ihren Fahrgeschäften kleine und große Rummelfreunde willkommen.

Ausbildungsmesse im Stadion

Gera. Zur Ausbildungsmesse lädt der Fußballverein BSG Wismut Gera am Samstag um 10 Uhr ins Stadion am Steg ein. Damit will der Verein soziale Verantwortung übernehmen und hat mit Hilfe von Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer zahlreiche Aussteller gewinnen können.

Tripperburgen und Fieberspritzen

Gera. Am Freitagabend liest Mona Krassu aus ihrem Roman „Falsch erzogen“. Ein Gespräch über Tripperburgen und Fieberspritzen schließt sich an. Im Untermhäuser „Fliesenschön“ in der Weinbergstraße 4 geht es um 19 Uhr los.

Stadtführung besonderer Art

Gera. Zum Thema „Leerstand in der Innenstadt?“ führt Jana Huster am Samstag durch die Innenstadt. Was haben Migranten bisher schon an Leerstand verhindert? Dieser Frage will sie mit den Teilnehmern nachgehen. Auf dem Tour-Programm stehen eine Shisha-Bar, ein Barber-Shop, ein Lebensmittelladen und ein Imbiss. Gespräche mit den Inhabern werden angeknüpft. Jana Huster startet am 22. April um 10 Uhr am Brunnen Zschochernplatz.