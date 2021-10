„DDR für Klugscheißer“ in der Geraer Bibliothek

Gera. Autor Mirko Krüger aus Erfurt ist am Donnerstag in Gera zu Gast.

Der 3. Oktober wird als Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Der 7. Oktober war bis 1989 Republikgeburtstag der DDR. 32 Jahre später liest Mirko Krüger aus Erfurt am 7. Oktober um 19.30 Uhr in der Geraer Bibliothek aus seinem Buch „DDR für Klugscheißer“.

Geschichte wird, so heißt es, von Siegern geschrieben. Stimmt das wirklich? Wer schreibt dann die Geschichte der DDR? Wer sind die Sieger? Hat das kapitalistische Deutschland über das sozialistische triumphiert? Oder obsiegten nicht vielmehr all jene Bürger, die sich 1989/90 ihre Freiheit selbst erstritten haben?

Seither fragen wir uns immer wieder: Was war die DDR, wie war die DDR? Wird sie von Ampelmännchen und bezahlbaren Mieten symbolisiert, von Ostbrötchen und sicheren Arbeitsplätzen? Oder sollte man zuerst den Schießbefehl nennen, die Stasi und die Diktatur des Proletariats? Anders gefragt: Ist es gefährlicher, die DDR zu verharmlosen – oder sie zu dämonisieren?

Klugscheißer wissen auf alles eine Antwort. In diesem Buch sowie in der Lesung erzählt Mirko Krüger von populären Irrtümern und anderen Wahrheiten über die DDR. Er erzählt von einem Alltag, der manchmal schwarz-weiß war, ab und an grau, häufig aber auch herrlich bunt. Mirko Krüger nimmt seine Zuhörer mit auf eine unterhaltsame Zeitreise. Um Voranmeldung unter 0365/ 838 3378 wird gebeten. Es gilt die 3-G-Regel.

