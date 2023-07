Deckensanierung auf Geraer Stadtring und in Braustraße

Gera. Die Arbeiten sollen am 31. Juli beginnen. Das ist geplant:

Am 31. Juli beginnen die Sanierungsarbeiten auf dem Stadtring Süd- Ost und der abzweigenden Braustraße. Es erfolgt eine abschnittsweise Erneuerung der Fahrbahnoberflächen in Richtung Weida/Greiz. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 19. August andauern.

Für die gesamte Bauzeit ist geplant, die Straße Stadtring Süd- Ost zwischen dem Knoten Plauensche Straße/Braustraße bis zum Widerlager der angrenzenden Ochsenbrücke als Einbahnstraße für den Fahrverkehr einzurichten. Der Fahrverkehr in Richtung Greiz/ Weida wird über die Straße des Bergmanns und Theaterstraße umgeleitet. Während der Bauzeit wird die Fußgängerquerung des Stadtrings in Höhe Braustraße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Fußgängerquerung in Höhe Zwötzener Straße.

Im Zuge der Fräs- und Asphaltarbeiten, die am 31. Juli, vom 7. bis 8. August und vom 14. bis 15. August stattfinden werden, ist ein barrierefreier Zugang über den Stadtring nicht möglich. Fußläufig ist eine Querung über die Treppenanlage hinter dem ehemaligen Wintergarten entlang der Ochsenbrücke möglich.

Die Arbeiten werden durch die Firma Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co. KG ausgeführt.