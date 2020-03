Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dem Frösteln entgangen

Was hätten wir dieses Wochenende gefroren. Beim Autofrühling, der den Begriff Frühling nicht verdient hätte, beim Elsterwasser-Schöpfen anlässlich der Proklamation Flusslandschaft Weiße Elster 2020/21. Auch beim Mittelalterspektakel auf der Osterburg Weida hätte der Wind um die Burgmauern gepfiffen. Dafür wäre es wohltuend erfrischend gewesen, Deutsche miteinander im Gespräch zu erleben. Hier in Gera. Geplant war, dass sich Geraer und Nürnberger in der Stadt treffen, Menschen aus Städten, die seit 1988 als Partnerstädte verbunden sind.

Wir können nur hoffen, dass einiges nachgeholt wird. Unter besseren Vorzeichen und bei wärmerem Wetter. Denn schon nach einer Woche ist zu merken, dass Verzicht schmerzt. Natürlich sind die meisten vernünftig. Wir auch. Doch wir wollen sie auf dem Laufenden halten und erleben, dass man versucht, unsere Arbeit zu behindern. Zweimal fragte ich an, ob ich Mitarbeiter des Ordnungsamtes nach Inkrafttreten der Allgemeinverfügung am Freitag bei ihren Kontrollen begleiten könne. Erst mussten diese noch organisiert werden, ehe es am Sonnabendvormittag hieß, man müsse soziale Kontakte unterbinden und die kontrollierten Firmen schützen. Auf welcher Wurstsuppe meint man, komme ich daher geschwommen.