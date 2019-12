Dem Riesen in Gera fehlt der Körper

Verschwunden war der Oberkörper des Riesen. Sein Kopf stand noch auf einem Brett. Auch andere der insgesamt 38 lebensgroßen Märchenfiguren waren am Freitagvormittag schon geteilt und warteten auf den Abtransport. Sie werden im Kultur- und Kongresszentrum (KuK) eingelagert, um nächstes Jahr Groß und Klein zum Geraer Märchenmarkt wieder zu erfreuen. Bis zum Abend waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen. 900 Tannenbäume hatten dann die beiden Schredder der Baldauf GmbH Forst- und Baumpflegebetrieb aus Burkersdorf (Gemeinde Harth-Pöllnitz) geschluckt. Martin Matschke bediente eine Maschine in der Schloßstraße, die andere auf dem Markt Enrico Hoffmann. Das Geschredderte kam ins Baucamp im Hofwiesenpark, um später Beete und Pflanzen zu mulchen. Holzhäcksel, einst um die Märchenfiguren gestreut, füllten fünf Container. „Leider nutzten einige Besucher das Gestreute als Papierkorb und Hundeklo“, so Jens Kluge, technischer Leiter des KuK. „Es wird durch die GUD Geraer Umweltdienste entsorgt.“ Auch die Buden und Stände waren zerlegt, teils von den Eigentümer oder von der Messebaufirma Fischer aus Gera. Viele davon kommen nächstes Jahr erneut zum Einsatz. „Während des Weihnachtsmarktes wurde nichts kaputt gemacht“, berichtete Kluge. „Aber einen Tag nach Schließung, also am 24. Dezember, wurden drei der sieben Zwerge zerstört und das Schneewittchen skalpiert. Die Polizei konnte die Täterin durch Zeugenhinweise fassen.“